Una mirada al canto lírico de la República Dominicana

El canto lírico es un arte normalmente catalogado como elitista y que, en cierto modo, en la República Dominicana, la época navideña es su temporada de mayor actividad. El arte lírico en este país tiene sus inicios en la década del 1940, en pleno período del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, según narra la actual directora de la Compañía de Cantantes Líricos de Bellas Artes, Ondina Matos. “Normalmente, en los gobiernos de fuerza hay un florecimiento de algún aspecto. En ese período florecieron las artes”, dijo.



La cantante explicó que la compañía que hoy dirige fue fundada como institución oficial del Estado por Arístides Incháustegui, quien ejerció como primer director, el 26 de diciembre del 1979, pero la práctica del canto lírico ya había ganado seguidores para este momento.



“Antes de la creación de la compañía, había un grupo compuesto por Incháustegui, quien trabajaba en Radio Televisión Dominicana; Ivonne Haza que había regresado de Alemania, y Fausto Cepeda, que hacía vida artística aquí; ellos se reunían y hacían óperas y zarzuelas, de forma independiente, junto a Rafael Sánchez Cestero, quien fue el maestro de todos los cantantes que han sido directores de la compañía hasta la fecha”, recordó.



Actualmente, la Compañía Lírica Dominicana está integrada por cuatro tenores, tres sopranos, tres mezzosopranos, un barítono y tres pianistas, para un total de 14 personas; 13 dominicanos y un cubano (el pianista Anton Fustier), en un rango de edad que oscila entre los 30 y 60 años de edad. Estos devengan un sueldo de 20,000 pesos.



Matos, quien está a la cabeza de la dependencia de canto de Bellas Artes desde el 2010, explicó que durante su gestión han realizado hasta 17 presentaciones por año, pero, durante el 2016, los conciertos se han reducido a ocho por el proceso electoral. Por lo que la temporada navideña representa la época clave para la compañía aumentar su labor de difusión.



Repertorio



Ondina Matos destacó que la Compañía Lírica Dominicana se centra en la difusión de la música clásica, no por su antigüedad sino porque mantiene la calidad en el tiempo sin importar el género. “Hay una juventud que no ha oído nunca la interpretación de algunas piezas, por eso es que fomentamos la cultura a través de ella. Tomamos canciones que agotaron toda una época y cuando las canta un cantante lírico adquieren otro color, como son los temas de Rafael Solano o Manuel Sánchez Acosta, entre otros”, manifestó.



El programa incluye presentaciones en barrios, escuelas y parroquias de diferentes sectores, y para el próximo año contemplan el relanzamiento de la compañía para proyectar algunas óperas que son traducidas al español, ya que consideran que algunas personas no se interesan, por desconocimiento o por no comprender en su totalidad lo que las propuestas quieren transmitir.



Matos, quien es abogada de profesión y cantante desde la infancia, consideró que el canto lírico ha tenido un desarrollo positivo en el país a través de los años, a pesar del factor económico al que está sujeto ya que es un tipo de música que aunque solo utiliza voz, sin micrófonos y solo un piano como acompañante, es muy costoso; y resaltó que anteriormente se creía que solo “la gente de cierto nivel social” eran los que tenían acceso al canto lírico, y no es así. Sólo se necesita tener excelente instrumento (voz), estudios musicales y de la voz. La edad a la que se empieza a incursionar, es a de los 20 a los 25 años”, dijo. “La producción del arte lírico es costosa, principalmente por las partituras. Así como algunas pueden costar cinco dólares, también pueden sobrepasar los cien dólares, dependiendo el tipo de música, la casa editora, entre otras cosas. Pero esto es algo que ahora se está haciendo más sencillo, porque hay páginas en internet donde se pueden conseguir (comprar) algunas sin necesidad de ir a Estados Unidos o a Europa a buscarlas”, detalló la vocalista.



También, dependiendo el tipo de montaje, está el factor del vestuario, que en su mayoría debe ir acorde con la época en la que se escribió la pieza lírica, así como el maquillaje y la escenografía. Sin embargo, entiende que actualmente, el canto lírico representa un arte con buena acogida en la República Dominicana, donde también existen nuevas escuelas para la formación de cantantes, además del Conservatorio Nacional, tanto en Santo Domingo como en Santiago.



Ondina Matos es una cantante soprano que ingresó al coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los 16 años, logrando destacarse como solista y grabar algunos temas con el grupo. Poco después ingresó al canto lírico y realizó trabajos junto a Frank Lendor, quien es su esposo. La Soprano ha participado en óperas y ha ganado concursos por oposición. Se ha desarrollado como instructora de vocalización del coro de la Catedral Primada de América, así como del Teatro Orquestal de personas especiales no videntes.