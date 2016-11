Corona Sunsets lleva música electrónica a la Fortaleza Ozama

“La lluvia no para mi fiesta”, fue una frase muy usada la noche del sábado en las redes sociales por el público que acudió a disfrutar de la música y presentaciones de la segunda versión en el 2016 del Corona Sunsets Festival, el cual se realizó en la Fortaleza Ozama. Y es que a pesar de lo reluciente que estuvo el sol cuando abrieron las puertas del histórico monumento de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, a las 4:00 de la tarde, la puesta de sol dio paso a la lluvia, que lejos de apaciguar la fiesta, le sumó diversión.



La banda de música electrónica French Horn Rebellion, procedente de Brooklyn, New York, fue la primera en subir al escenario del festival, que reunió a más de 1,500 espectadores, según informaron los organizadores.



Luego de interpretar la canción “Love is Dangerous”, uno de los integrantes de la banda bajó del escenario para acercarse al público y bailar con ellos, situación que fue aprovechada por muchos para hacerse selfies. Terminada esa presentación, un grupo de bailarinas vestidas con trajes transparentes se pasearon entre el público robándose la atención de los presentes y bailando al ritmo de saxofón y tambores.



Subieron al escenario y se pusieron a danzar ante el ícono del festival, que representa la puesta de sol. En ese momento, combinaron tambores, luces y danza, lo que parecía hechizar al público que no despegaba la mirada de esa presentación.



Pasadas las nueve de la noche se presentó la agrupación australiana Bag Raiders, por primera vez en suelo dominicano. Interpretaron temas como “Waterfalls” y “Shooting stars”, antes de dar paso a Mala Rodríguez. La exponente de hip hop llegó desde España para con un extenso repertorio que incluyó los temas “A jierro”, “Por la noche” y “Quien manda”.



Otros artistas internacionales que se presentaron en el festival fueron el dúo de música dance pop Benoit y Sergio, compuesto por Benoit Benjamin Simon y “Sergio” Myers, con sede en Washington, DC y Berlín.