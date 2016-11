Diputado confirma que contrato de venta de terrenos de Duquesa no tiene vigencia

El presidente de la comisión de contrato de la Cámara de Diputados, Héctor Féliz Féliz, confirmó este lunes que el contrato de venta de los terrenos donde está ubicado el vertedero de Duquesa solo fue aprobado por el Senado de la República, lo que hace que el contrato no tenga vigencia.



Féliz Féliz informó que de acuerdo al contrato, los terrenos fueron vendidos por más de 82 millones de pesos a la empresa Lajun Corparation, pero aseguró que dicha negociación no es válida hasta tanto no sea aprobada por la Cámara de Diputados.



"Ese contrato realmente fue aprobado en el Senado, fue enviado al Congreso, pero todavía está en el área de Secretaría General, y no ha ido al departamento de comisiones", expresó el legislador.



Impasse



Un nuevo conflicto se desata entre ejecutivos de la empresa Lajun Corporation y los alcaldes del Gran Santo Domingo por el control de los terrenos donde funciona el vertedero Duquesa y el vencimiento de los contratos para la recepción de basura.



Recientemente, la empresa expresó que las palabras expresadas recientemente por el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, amenazando con expropiar los terrenos adquiridos por Lajun Corporation y aprobados posteriormente por el Congreso, han reactivado todas las alarmas de los inversionistas extranjeros de la compañía que gestiona Duquesa, además de ser su propietaria.



Lajun Corporation recordó que es la compañía propietaria legalmente de los terrenos de Duquesa y también la que gestiona el tratamiento de basura en el Gran Santo Domingo y agregó que la voluntad inversora de construir una planta de reciclaje, tan necesaria en estos momentos, está en riesgo.