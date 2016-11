Don Miguelo, El Alfa y Mark B cantan a favor de causa benéfica

21/11/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

La noche del sábado, en Hard Rock Café, se vivió una descarga de música urbana. El concierto fue una iniciativa de la Fundación Botas de Esperanza a favor del Hospital Móvil de las Hermanas de la Caridad en San Pedro de Macorís, el cual fue protagonizado por Don Miguelo, El Alfa y Mark B.



El show inició próximo a la medianoche con el intérprete de “Nota de pasión”, quien aprovechó para donar cien mil pesos a la causa. En su participación de poco más de una hora, Miguel Ángel Valerio, nombre de pila del exponente, interpretó, entre otras, “Pa’que me dan de’so”, “Siete locas”, “Ella se cree”, “No me compares”, “La cola de motora” y “Sin maquillaje”. En su paso por el escenario, el artista, oriundo San Francisco de Macorís, manifestó su apoyo a la causa social e invitó a apoyar no solo esta, sino todas las que buscan ayudar a quienes necesitan.



El cantante cedió el escenario a El Alfa, quien de inmediato desplegó su repertorio desde con“Coche bomba”, el cual dijo escribió cuando tenía 16 años, hasta los temas que ha presentado durante este 2016, como son “Abusa”, “Pau pau”, “Botando chispa”, “Lamborghini”, “Siete pollos”, de Bullin 47” y “Penélope”, de Dioli, dejándole a Mark B, el “Pal’ de velitas” para que cerrara la noche. El intérprete de “Vamos a ponernos locos” cantó “No se la echa”, “Tú eres la vaina”, “Va seguí”, la cual interpreta con El Mayor Clásico”, “Playa y Arena” y su nuevo sencillo “Aceite en la cintura”.



El concierto, producido por SR Events, de los empresarios artísticos Rubén Rivas y Delio Canela, contó con la participación de los Djs Raúl Sánchez, Paul Namnum, LG Mena y Naim Abreu.