Educa cree Pacto Educativo marcha de forma aceptable

A poco más de dos años de firmado el Pacto para la Reforma Educativa, que busca elevar la calidad y mejorar la cobertura y eficacia de la educación preuniversitaria dominicana, el cumplimiento de los 111 compromisos contraídos es relativamente aceptable.



Así lo considera el director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación (Educa), organismo que coordina el Comité de Veeduría para velar porque el cumplimiento de esos compromisos llegue a buen término en 2030.



Darwin Caraballo repasó con elCaribe, algunos de los principales hallazgos del primer informe que analiza la estrategia de monitoreo, presentado en la pasada plenaria del Pacto Educativo, el cual arrojó que el 38% de los compromisos no tiene metas definidas, razón por la que insiste en que estos sean convertidos en indicadores medibles que ayuden a evaluar objetivamente su grado de avance.



Un 37% de los compromisos, aunque establecen muy claramente cuál es la meta a alcanzar, no tienen un responsable asignado de cumplirlos y otro 20% no fue reportado en las matrices de monitoreo y seguimiento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.



Compromisos



Caraballo resalta que ante la falta de recursos para hacer una medición exhaustiva de todos los compromisos, el Comité de Veeduría decidió concentrarse en el conjunto de diez compromisos asociados a la Primera Infancia, ya que es el área que tiene mayores brechas entre el nivel de logro y los objetivos propuestos.



Indica que en esta política pública, hija de la primera administración del presidente Danilo Medina, existe el riesgo de que no se logre la expansión de la cobertura hacia la universalización deseada, ya que se requerirían diez veces más del presupuesto destinado actualmente.



Sostuvo que el Comité de Veeduría recomendó al plenario del pacto, y en particular al Ministro de Educación, relativizar la meta de cobertura de 100% planteada para el 2030, y llevarla al promedio de América Latina que para esa fecha estará en un 75%, debido, no sólo a un tema de recursos financieros, sino también a la falta de recursos humanos y personal debidamente capacitado para trabajar con poblaciones que requieren de competencias y destrezas particulares.



Explica que existe una oportunidad de mejora en los costos operativos de las estancias infantiles, las cuales tienen un costo por niño que ronda los RD$11,326, precio parecido al que tienen centros ubicados en sectores de altos ingresos, como Naco o Piantini.

Reconoció el esfuerzo y el trabajo que ha venido haciendo el Estado a través de todas sus instituciones vinculadas a la educación, en particular el Ministerio de Educación, que ha desarrollado una política alineada con los compromisos del Pacto, tras la asignación del 4% del producto interno bruto (PIB), que ha ido incrementándose en RD$10 mil millones cada año. Igualmente, la formación docente, un renglón cuya inversión ha aumentado 69 veces en 2016, respecto a lo que se invertía en 2004.



Existen evidencias de mejora en la calidad



Educa resalta como positivo el cumplimiento del calendario y horario escolar, que con la jornada extendida, ha permitido duplicar el tiempo efectivo en el aula. En cuanto a la calidad educativa, Caraballo sostiene que aunque suele decirse que los cambios en educación no se pueden observar de la noche a la mañana, las mediciones de Educa comienzan a reflejar que existen evidencias de mejoras significativas, tanto en los aprendizajes como en el aumento de las horas docentes dictadas y de enseñanza recibidas. También valora la transparencia en el gasto.