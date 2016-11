Las amistades “tóxicas” afectan la salud emocional

Aunque normalmente se habla de las relaciones tóxicas entre parejas, también existen algunas amistades que suelen serlo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la amistad es: afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato.



Entonces, partiendo de esta definición, la terapeuta familiar y de pareja Margaret Almánzar, de Centro Vida y Salud, dice que para que una relación de amistad sea sana deben estar presentes elementos como la confianza, respeto, límites claros, apoyo, comunicación clara y, sobre todo, que la misma sea recíproca.



“Podemos decir que cuando no se encuentran presentes los elementos mencionados se está frente a una relación tóxica”, resalta Almánzar.



Es importante saber que los amigos tóxicos tienden a relacionarse con los demás contándoles sus problemas y haciendo críticas destructivas sobre la vida. Ante esta situación, hay personas que se vuelven compasivas con las dificultades por las que está pasando su amigo y le brindan ayuda fungiendo como su terapeuta. Sin embargo, cuando no se notan cambios en la actitud y el cuadro de negatividad es repetido, tiende a estresar, ya que se le observa una resistencia a actuar para evitar su estado de ánimo, hasta el punto que puede considerarse que a él o ella le gusta ser y estar así.



Ningún consejo de amistad cambiará sus quejas ante todo lo negativo que ven en la vida, y nunca cuentan lo positivo que les ocurre, inclusive, se alegran cuando los demás se unen a ellos y se lamentan de las mismas cosas.



En ese mismo sentido, suelen hablar de manera constante de sí mismo y no encuentran otro tema de conversación interesante que no sea ese.



Almánzar señala que una amiga o amigo tóxico no respeta los espacios personales, no es una persona en la que se puede confiar, y tiene una visión pesimista de la vida y constantemente puede hacer sentir abrumado a cualquiera con su situación.



Estar involucrado en una amistad tóxica, sostiene la terapeuta, puede afectar el estado de ánimo, la autoestima e influir negativamente en la manera de ver los eventos que suceden a diario en la vida de cualquier persona.



“Cuando se pasa tiempo con una personas con estas características se suele sufrir un “contagio emocional” . Por ejemplo, así como sientes que la actitud positiva de una persona en ocasiones te contagia, relacionarte con alguien con perspectivas negativas también puede hacerlo”, dice la especialista.



“Es probable que te contagiarán con su actitud y sentirás sus mismas emociones, las cuales son negativas. Por tanto, intenta estar siempre rodeado de amistades que vean la vida de manera positiva y con entusiasmo, lejos del pesimismo que tanto caracteriza a este tipo de personas”, agrega.



Almánzar recomienda que si se identifica este perfil en alguien que nos rodea, lo mejor es poner límites claros para no dejar que influya en nuestra estabilidad emocional.



“Es importante no pasar por alto cuando identifiquemos estas características en una persona, ya que es lo que nos va a poder ayudar a poner límites y a no permitir que podamos salir afectados de manera emocional al relacionarnos con él o ella”, puntualiza.



Además, en caso de que una persona reconozca en sí misma las características de ser una persona tóxica debe dar el primer paso para hacer cambios en su vida, buscando ayuda terapéutica, aconseja la psicóloga.



Victimización



Cuando hay trato con amistades “tóxicas” se debe andar con cuidado, porque nunca sabes qué las puede hacer sentir mal; de igual manera, a veces tendrás que “leerles la mente” para saber qué les pasa, porque cuando han acumulado mucho malestar pueden volverse agresivos ante sus seres queridos y luego hacerse las victimas ante la situación.





Negatividad



El discurso de las personas “tóxicas” está basado en quejas y pesimismo, por lo que en muchas ocasiones pueden manipular a quienes les rodean.



Autoestima

Las personas que viven bajo una actitud tóxica tienen su autoestima baja. Su modo de pensar les impide vivir en paz y en armonía con los demás.



Cuándo alejarse de amistades “tóxicas”





Si has creado lazos de amistad con alguien que posee algunas de las características mencionadas, lo primero que debes hacer es aclararle bien las cosas y evitar que siga planteándote conversaciones pesimistas o continúe llamándote para contarte lo mal que le ha ido.



Dile, con sinceridad, que con esa actitud solo conseguirá que las personas se le alejen.

No obstante, si ya te sientes que estas comprometiendo tu salud emocional, los terapeutas aconsejan alejarse de esas personas, porque generan situaciones de miedo, frustración, ansiedad y un cuadro de estrés que podría desencadenar en la enemistad.