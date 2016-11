Murray será el número uno el resto del año

21/11/2016 12:00 AM - El Caribe

LONDRES. Sin lugar a dudas, Andy Murray será el número uno del mundo en el que resta del año. El campeón de Wimbledon necesitaba ganar el último partido de la temporada para asegurar quedar en la cima. Y lo logró de una manera demasiado cómoda. Murray conquistó ayer por primera vez el título de la Copa Masters, venciendo 6-3, 6-4 a Novak Djokovic.



“Voy a intentar de permanecer ahí lo más que se pueda”, dijo Murray, quien desplazó a Djokovic, quien culminó el año inmerso en una racha de 24 victorias. “Fue un esfuerzo descomunal estos últimos cinco, seis meses, para poder alcanzarlo”, agregó Murray.



“Soy consciente que será extremadamente difícil, porque he tenido un año estupendo este año”, añadió. “La diferencia al final fue un solo partido”.



Murray desplazó a Djokovic de la cima del ranking de la ATP hace dos semanas en París, pero el serbio tenía al alcance de recuperar la condición de número uno con un triunfo ayer en la O2 Arena.



Y Murray se presentaba vulnerable de cara a la final, luego que el sábado debió exigirse tres sets para superar a Milos Raonic en las semifinales.



Habitualmente, preciso con sus devoluciones, Djokovic empezó a fallar golpes demasiado fáciles y acabó el partido con la friolera de 30 errores no forzados y solo 13 winners. “No tenía posibilidades de ganar este partido”, reconoció Djokovic.



Murray es el primer jugador que no es Djokovic, Roger Federer o Rafael Nadal que cierra el año en la cima del ranking desde Andy Roddick en 2003.



Había escalado a la cima el 7 de noviembre tras obtener su octavo título de la temporada en el Masters de París. También alcanzó las finales de los Abiertos de Australia y Francia, perdiendo ante Djokovic en ambas ocasiones, pero se adjudicó su segunda medalla olímpica de oro en Río de Janeiro tras llevarse su segundo título de Wimbledon.