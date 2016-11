LOS ANGELES— Selena Gómez dijo al público durante los American Music Awards que aun cuando lo tenía todo, "estaba absolutamente rota".

Gómez hizo la declaración el domingo mientras recibía el premio a la artista femenina favorita de pop/rock.

En su primera aparición pública desde que se tomó un tiempo para tratarse por ansiedad y depresión, la cantante de 24 años reconoció que el público sabe "mucho de mi vida, me guste o no".

"Y tuve que parar, porque lo tenía todo, y estaba absolutamente rota", manifestó. "Me mantuve lo suficientemente entera como para no defraudarlos nunca a ustedes, pero tan entera que me defraudé a mí".

Gómez anunció en agosto que necesitaba un receso para lidiar con ansiedad, ataques de pánico y depresión derivados de su batalla con el lupus.

La experiencia al parecer cambió lo que busca en las redes sociales.

"No quiero ver sus cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que hay aquí", dijo posando su mano sobre su corazón. "No estoy tratando de obtener validación ni la necesito. Todo lo que puedo decir desde el fondo de mi corazón es que estoy muy agradecida de tener la oportunidad de compartir lo que amo todos los días con la gente a la que quiero".

Le agradeció a sus fans por su lealtad y les recordó que, "si están rotos, no tienen que quedarse rotos".

"Ya sea que me respeten o no, es algo que deben saber de mí", expresó. "Me importa la gente".