Trump exige a elenco de obra de teatro que se disculpe con su vicepresidente

21/11/2016 10:54 AM - AP

NUEVA YORK (AP) — El presidente electo Donald Trump exigió que el elenco de la obra de teatro "Hamilton" se disculpe luego de que uno de los actores se dirigió al vicepresidente electo Mike Pence desde el escenario pidiéndole personalmente que el nuevo gobierno respete a las minorías y a los inmigrantes.

Al caer el telón, el actor Brandon Victor Dixon dijo a Pence —quien se encontraba entre el público— que el elenco multirracial de la obra tiene temores sobre las políticas que seguirá el gobierno de Trump.

"Señor, nosotros somos los estadounidenses de gran diversidad que estamos temerosos y ansiosos por la posibilidad de que el nuevo gobierno no nos protegerá, no protegerá a nuestro planeta, a nuestros hijos, nuestros padres, que no nos defenderá ni defenderá nuestros derechos inalienables", exclamó Dixon, quien hace el papel de Aaron Burr, el tercer vicepresidente que tuvo Estados Unidos.

"Honestamente esperamos que esta obra de teatro le haya inspirado a proteger los valores nacionales y a trabajar en nombre de todos nosotros, todos nosotros", agregó.

Pence salió de la sala antes de que Dixon terminara de hablar, pero oyó el mensaje entero desde el pasillo.

Trump, quien durante la campaña insultó a los inmigrantes mexicanos —llamándolos violadores y criminales— y ofendió a mujeres, periodistas y otros sectores de la población, exigió que el actor se disculpe.

"Nuestro maravilloso futuro vicepresidente Mike Pence fue hostigado anoche en el teatro por el elenco de 'Hamilton' incluso enfrente de las cámaras", tuiteó Trump el sábado. "Un teatro debe siempre ser un lugar especial y seguro. El elenco de 'Hamilton' fue muy grosero anoche hacia un hombre muy noble, Mike Pence ¡Ofrezcan disculpas!".

Dixon respondió a Trump mediante Twitter: "Conversación no es hostigamiento señor". Añadió que agradecía a Pence por haber ido a la presentación.

El ambiente estuvo tenso en el teatro desde el momento en que llegó Pence a la sala Richard Rodgers. Mucha gente lo abucheó y había manifestantes fuera. Al caer el telón, Dixon llamó a Pence desde el escenario, acompañado por el elenco.

"Señor vicepresidente electo Pence, veo que está por salir, pero espero que nos escuche, por unos momentos. Damas y caballeros, no hay por qué abuchear", dijo Dixon. "Estamos aquí compartiendo un relato de amor".

Fuera del teatro había muchos manifestantes, incluso una mujer con un cartel que decía "Los inmigrantes somos los que hacemos el trabajo", que es una de las líneas en la obra de teatro. La alocución de Dixon, que culminó con un pedido para donar dinero a un grupo que lucha contra el sida, arrancó aplausos estruendosos de los presentes.