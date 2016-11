Visa semanal

Hola Dr. Roque. Soy maestra. Viajé en junio pasado a New York por primera vez y hace un mes fui a Puerto Rico. En diciembre quiero ir a New York de vacaciones. ¿Algún problema? Irsa.



Siempre que tengas recursos para viajar, tienes visa múltiple y puedes viajar a toda América, las veces que quieras. Nunca te quedes más de 21 días.

Buenas Don Roque. Mi esposa es residente y me hizo una petición en abril 2014, junto a mis hijos. Yo llamo al Centro de Visas y me dicen que están a la espera del paquete de documentos. La notaria que me está haciendo el papeleo dice que ella lo mandó todo y yo pagué hasta el dinero de la visa. ¿Cómo resuelvo esto? Danilo



Debes hablar con la notaria para que sea sincera y te dé evidencia de que envió los documentos, de lo contrario, deberás cambiarla como representante y hacer todo el proceso tú mismo o buscar un abogado que te ayude.

Buenas licenciado. Mi novio tiene asilo en New York desde hace un año y medio. Tenemos dos años sin vernos. En septiembre fui a buscar visa para visitarlo y me fue negada. ¿Hay alguna forma de que él pueda pedirme y casarnos allá, ya que él no puede venir? Anai.



En vista de que no es ciudadano americano, no te puede pedir como novia. El deberá resolver su estatus de refugiado por asilo y luego venir a casarse.

Buenas Doctor Roque. Estoy en un proceso de ciudadanía y me tomé las huellas en agosto. Los casos están atrasados y van por febrero. El asunto es que quiero viajar a Santo Domingo por dos meses y quiero saber si me afecta la ciudadanía. Moreno.



La ley es muy clara: Una vez te tomas las huellas, no puedes salir del país, hasta que te hayas juramentado.