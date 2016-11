Ward gana pelea con la ayuda de jueces

El estadounidense Andre Ward, con la protección de los tres jueces, se adjudicó la madrugada de ayer el título de la división semicompleta (175 libras) al derrotar (decisión unánime) al ruso Sergey Kovalev.



El pleito comenzó a las 12:30 de la madrugada. (hora de República Dominicana) y fue montado en el moderno coliseo T-Mobbil de Las Vegas, Nevada . El combate, que analistas califican de “robo en Las Vegas”, se caracterizó por los constantes amarres de Ward, se tornó violento en algunos asaltos, pero en sentido general no satisfizo a los expertos e incluso a un alto segmento de los fanáticos asistentes que abuchearon cuando el locutor Michel Buffe anunció al victoria de Ward.



La pelea, transmitida por el canal Space, de Argentina, tuvo un momento fatídico para Ward quien fue a la lona en el segundo round tras ser impactado por un poderoso recto de Kovalev.



El estadounidense, que ahora es dueño del cinturón semicompleto avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, recibió el conteo de ocho segundos (de protección) y parecía que no iba a permanecer mucho tiempo al de pie, logró recuperarse y continuar en el cruce de guantes.



La pelea, que además fue organizada por las empresas Main Events y Roc Nation Sports una de las cuales tiene el contrato de Ward, transcurrió aburrida en casi todo su trayecto.



Las tarjetas: los tres oficiales, Burt A. Clements, Glenn Trowbridge y John McKaie, apuntaron igual a favor del estadounidense: 114-113...este periodista anotó en su tarjeta 115-112 a favor de Kovalev quien tuvo que hacer “maravillas” para frenar los constantes amarres de Ward.



Antes del pleito la mayoría de los analistas pronosticó que estos dos peleadores protagonizarían una batalla dura, una guerra de puños. ¡Pero no ocurrió así!...fue un combate que no estuvo a la altura de dos de los más celebrados púgiles de la actualidad.



Sigue invicto



Con esta victoria, Ward mantiene sin mácula su foja profesional. Mejoró en 31 victorias sin fracasos con 18 triunfos por nocaut. De su parte Kovalev, quien sufrió su primer revés, ahora presenta foja de 30-1- con 26 éxitos por nocaut y al tiempo de perder las tres fajas mundiales.



El boxeador de Rusia, minutos después del combate, fue entrevistado por los comentaristas de HBO y proclamó: “Todos saben que yo gané la pelea”. Precisó que Ward fue protegido por los jueces. “Él es de aquí y le han dado el triunfo”, según lo que le comentó a los comentaristas de HBO.