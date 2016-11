Catalepsia, síndrome de “muerte aparente”

Años atrás, es probable que llegara a escuchar historias en las que decían: “¡lo enterraron vivo!”; y ciertamente, sucedieron casos que quedaron en evidencia después que la ciencia descubrió, a través de la exhumación de cadáveres, que algunas personas fueron enterradas vivas cuando sufrieron un trastorno llamado catalepsia o “muerte aparente”, como también es llamado, razón por la cual se hicieron obligatorios los velatorio para así descartar que la persona estuviera padeciendo un ataque cataléptico, explica el neurólogo del Centro Médico Otorrino, José Silié Ruiz.



La catalepsia es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales , no obstante, se halla en un estado consciente, el cual puede, a su vez, variar. Por ejemplo, en ciertos casos el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros pueden ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor.



Silié Ruiz manifiesta que este trastorno del sistema nervioso se caracteriza por la rigidez y la inmovilidad muscular, la cual se debe a varios factores, como pueden ser como una alteración metabólica, un estado de histeria muy grave, o una esquizofrenia o epilepsia.



“Entre los síntomas que presenta la catalepsia se encuentran: una actividad muscular y sensorial casi en cero, que generalmente es inconsciente. El paciente entra en un metabolismo basal, donde no hay movimiento de músculos, y ningún signo de vida evidente, pero el paciente está vivo, aunque su sistema sensorial esté apagado”, dice Silié Ruiz.



El ataque por catalepsia puede durar minutos o días y, en un caso muy extremo, la condición puede permanecer por semanas, por esto, el neurólogo sostiene que en una persona que sufre la “muerte aparente”, ya en tres o cuatro horas pueden empezar a verse los cambios, los cuales van aumentando a medida que pasa el tiempo.



Además, el doctor resalta que la catalepsia no avisa, por eso es tan importante que el médico que va hacer el certificado de muerte, revise los antecedentes del paciente, porque este trastorno no se puede prevenir, ni la persona sabe que lo podría padecer.



Anteriormente, indica Silié Ruiz, la medicina no contaba con manos expertas ni los mecanismos necesarios para evitar estos casos, por lo que en estos tiempos es casi imposible que sucedan casos en los que una persona sea enterrada vida.



Para el experto, con los avances que ha dado la medicina, cuando un paciente atraviesa un ataque como este, similar a la muerte, se realizan exámenes como electroencefalogramas, que pueden de inmediato pronosticar la muerte clínica con precisión, de modo que no exista riesgo de que sea sepultado por error.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a la catalepsia en su clasificación estadística internacional de enfermedades, la cual define como una afección siquiátrica, causada por el abuso de drogas, esquizofrenia, epilepsia y parkinson.



En el séptimo arte, a raíz de las historias sobre casos de catalepsia, algunos fueron representados en el cine, como en la película “Awake” (Bajo Anestesia), que revive una escena horrible y dolorosa.



Tratamiento



Según Silié Ruiz, después que una persona sufre catalepsia debe someterse a tratamiento, para mejorar las causas neurológicas subyacentes del trastorno.



Además de la medicación, los familiares pueden ayudar a su paciente sometiéndolo a un baño desde la cabeza con agua fría, y en los pies con agua caliente, así como masajes estimulantes, en especial para la columna vertebral y el abdomen.



Asimismo, los aromáticos estimulantes, como la lavanda o menta, también pueden auxiliar al paciente a recuperar el movimiento. Si el ataque cataléptico dura mucho tiempo, el paciente tiene que ser alimentado, aunque sea difícil hacerlo debe buscarse la alternativa.



Peculiaridad

La catalepsia es un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por la rigidez y la inmovilidad muscular.



Duración

El ataque cataléptico puede durar horas, días, y en casos muy extremos varias semanas.



Registro de casos de catalepsia en RD

En el país se han registrado casos en los que personas que sufrieron catalepsia fueron enterradas vivas, cuando se pensaba que en realidad estaban muertas.



Una historia muy conocido es la de la bailarina Niurka Berenice Guzmán Reyes, de 23 años, quien fue sorpresivamente hallada muerta por sus familiares.



Aunque su muerte fue diagnosticada por infarto, días más tarde, una amiga y compañera del grupo de baile de la Plaza de la Cultura dijo que presentía que Niurka estaba viva, y la madre de la fallecida le creyó y exigió la exhumación del cuerpo. Ante centenares de testigos, cuando sacaron del nicho el ataúd, se confirmó que la joven estaba muerta, aunque sí presentaba evidentes signos de asfixia.