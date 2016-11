Dice que gobierno no entiende daño cobro 50% ITBIS

Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, dijo que lamenta que las autoridades parecen no vislumbrar las consecuencias que implica cobrar el 50% del ITBIS en Aduanas sobre materias primas y maquinarias para el aparato productivo manufacturero. Sin embargo, indicó que la entidad que representa agradece que el Ministerio de Hacienda externara una respuesta al clamor de rechazo unánime a la medida, clamor que fue planteado tanto por la AIRD, como por otras asociaciones y líderes empresariales ante el tema.



Almánzar expresó que el sector industrial que representa la institución espera sostener una reunión lo antes posible con las autoridades recaudatorias para lograr un procedimiento expedito a seguir para no afectar la competitividad de las industrias. Recordó que el mecanismo de reembolso citado por Hacienda en su espacio pagado hace tiempo que no se utiliza y quedó en desuso por el hecho de que cuando se utilizaba duraban mucho tiempo, hasta años, para el reembolso correspondiente, lo cual afectaba duramente la competitividad de las empresas. En ese sentido, algunos saldos a favor fueron acumulados por años.



“Es urgente que nos encontremos y que establezcamos con claridad el mecanismo a seguir. Esperamos sinceramente que esto se solucione favorablemente para la producción nacional. Para los industriales prever es parte de la confianza, de la certeza de que las condiciones para hacer negocios no variarán negativamente”, indicó Almánzar.