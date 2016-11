Drake y Bieber triunfan en los AMA

En la edición de 2016 de los American Music Awards hubo estrellas del pop que tocaron la guitarra, una aparición poco habitual de Drake en una entrega de premios, un emocionado discurso de Selena Gómez y momentos políticos relacionados con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



Drake, que ha estado ausente en bastantes galas de premiación en los últimos años, fue el gran ganador con cuatro galardones, y estrenó un nuevo anuncio para Apple Music. “Para nuestro género, me gusta mantener las cosas emocionantes y seguir haciendo música.



Gracias a todos los que intentan hacer lo mismo”, dijo Drake, que rompió el récord de Michael Jackson de más nominaciones a los AMA tras hacerse con 13. Bieber, que actuó desde su gira en Zúrich, Suiza, también ganó cuatro premios.



Selena Gómez perdió el premio a artista del año ante Ariana Grande, pero se llevó el de artista femenina preferida en pop/rock. La cantante ofreció un sentido discurso en el escenario que provocó un sonoro aplauso del público en el Microsoft Theater de Los Ángeles. “Creo que podemos decir que la mayoría de ustedes saben mucho de mi vida, tanto si me gustaba como si no, y tuve que parar porque lo tenía todo y estaba totalmente rota por dentro. Y aguantaba para no fallarles nunca. Pero aguanté demasiado y me fallé a mí misma”, dijo Gómez, de 24 años, que hace poco se tomó un receso para recibir tratamiento por depresión y ansiedad.



La familia Trump, en el lado cómico del premio



Green Day le dio un tono político a su interpretación de “Bang Bang” cuando el líder de la banda, Billie Joe Armstrong, cantó “No KKK, no un EEUU fascista, no Trump” durante el espectáculo. Los presentadores del programa, el excómico de “Saturday Night Live” Jay Pharaoh y la modelo Gigi Hadid, también mencionaron a la familia Trump en sus chistes.



Después de que Pharaoh interpretara a Jay Z, Hadid se puso en el papel de Melania Trump.