Hospitalizan a Kanye West; cantante suspende su gira

LOS ANGELES (AP) — Kanye West ha sido hospitalizado tras cancelar de improviso los últimos 21 conciertos de su gira, según medios.

Varios medios citaron fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad y representantes de West al señalar que el superastro del hip-hop había sido trasladado el lunes por la tarde al centro médico Ronald Reagan UCLA en Los Ángeles, debido a estrés y agotamiento, y que pasaría la noche allí por su propia seguridad.

Sin confirmar que el paciente fuera West, la policía de Los Ángeles dijo a The Associated Press que varios agentes acudieron a un aviso en una casa de la avenida Laurel por un altercado en torno a las 13:20. Cuando llegaron, quedó claro que no se estaba produciendo un delito y que la situación requería atención médica.

El paciente fue trasladado en ambulancia al hospital e internado en un ala de psiquiatría, indicó la policía.

Representantes de West y de su esposa, Kim Kardashian, no respondieron a varios mensajes de AP pidiendo confirmación o comentarios.

La hospitalización fue recogida primero por NBC News.

Estaba previsto que Kardashian hiciera el lunes su primera aparición pública desde que la ataron y robaron a punta de pistola en París el mes pasado. La cita era en el Angel Ball, un acto benéfico en Nueva York en honor de su padre, el fallecido Robert Kardashian.

Sin embargo, en medio de noticias sobre West, la celebridad no acudió.

Su madre, Kris Jenner, y sus hermanas Khloe y Kourtney Kardashian asistieron al baile.

Cuando se le preguntó qué tal se encontraba la pareja, Jenner simplemente sonrió y dijo "Están bien".

West acababa de cancelar su gira Saint Pablo después de varios días de comportarse de forma errática y enfadada, lo que lo convirtió en un tema aún más candente que de costumbre en medios sociales.

El viernes, durante un concierto en San Jose, West dijo que no había votado en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, pero que de haberlo hecho se habría inclinado por Donald Trump, elogiando el "método de comunicación" del presidente electo como "muy futurista".

El sábado puso fin a su concierto en Sacramento tras apenas cuatro canciones, pero no sin antes lanzarse a una diatriba de 10 minutos sobre Beyoncé, Jay Z, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, la radio y la MTV.

Durante el fin de semana, West también inundo su cuenta de Instagram con casi 100 fotografías de moda, muchas de ellas fotos de imágenes desenfocadas y mal cortadas.

Su concierto del domingo en la zona de Los Ángeles se canceló, y después el artista decidió suspender toda la gira.

Las entradas podrán devolverse para recuperar su coste completo, indicó la promotora de conciertos Live Nation. La gira tenía paradas previstas hasta el 31 de diciembre en Dallas, Denver, Atlanta, Filadelfia, Detroit, Boston, Nueva York y Washington D.C., entre otras ciudades.