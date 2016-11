La venta de terrenos Duquesa no es válida

El presidente de la Comisión de Contrato de la Cámara de Diputados afirmó que el contrato de venta de los terrenos donde está ubicado el vertedero de Duquesa solo fue aprobado por el Senado de la República, lo que hace que la operación no tenga carácter de ley.



El diputado Héctor Féliz Féliz informó que de acuerdo al contrato, los terrenos fueron vendidos por más de 82 millones de pesos a la empresa Lajun Corparation, pero explicó que dicha negociación no es válida hasta tanto sea aprobada por la Cámara de Diputados.



“Ese contrato realmente fue aprobado en el Senado, fue enviado al Congreso, pero todavía está en el área de Secretaría General, y no ha ido al departamento de comisiones”, expresó el legislador.



El diputado Héctor Féliz dijo que están a la espera de conocer dicho contrato para estudiarlo y decidir si lo aprueban o lo rechazan.

Alcalde confirma venta



René Polanco, alcalde de Santo Domingo Norte, comunicó que de acuerdo al documento que tienen, de la pasada gestión, sí existe un contrato de venta del solar donde está ubicado el vertedero de Duquesa, el cual señala que no fue negociado directamente con la empresa Lajun Corporation, sino, con uno de sus socios, el señor José Antonio López.



“Estamos hablando de 875 mil 773 metros cuadrados, vendidos por 50 millones de pesos, por el Consejo Estatal del Azúcar, a razón de 57 pesos el metro”, explicó el alcalde.



Señaló que al margen de las negociaciones que se puedan hacer, esos terrenos no pueden venderse porque están ofreciendo un servicio público y son del Estado, y no pueden pasar a manos de particulares. Polanco dijo que la gestión pasada había enviado un documento a la Presidencia de la República, solicitando la utilidad pública de los terrenos donde opera Duquesa.



Senado había aprobado otras ventas de terrenos



De acuerdo al contrato de fecha 20 de abril del 2007, el Senado aprobó la venta de una porción de terreno de mil 53.93 metros cuadrados, ubicados dentro del ámbito de la parcela No. 9D.C, No. 19, lugar Los Casabes de Duquesa, valorada en la suma de RD$105,393.00, entre el Ingenio Río Haina, representado por Víctor Manuel Báez, que traspasó al señor Juan José Japa Mateo.