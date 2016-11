Gigantes ponen juego con Licey bajo protesta; Águilas ganan

23/11/2016 12:00 AM - Cynthia Morillo

Con una combinación de una tórrida ofensiva liderada por Mel Rojas Jr. más una excelente labor monticular de Luke Farrell, los Tigres del Licey vencieron anoche 10-2 a los Gigantes del Cibao, en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Ese encuentro, que permitió igualar a los Tigres (15-11) con los Gigantes (14-10) en el primer lugar del torneo, fue colocado bajo protesta por los francomacorisanos debido a que el conjunto capitalino utilizó a Juan Miranda, quien no estaba en el roster diario. El reglamento, estipulado en la Liga de Béisbol Dominicana (Lidom), establece que el juego se confisca por violación a las normas y se multa al jugador. Se espera que la Lidom se pronuncie hoy sobre el caso.



Miranda entró a defender la primera base en la octava entrada en sustitución de Diory Hernández. Luego, al cierre de ese episodio, Miranda, quien se encontraba en el círculo de espera, fue objetado por el dirigente de los Gigantes, Bobby Dickerson, quien le indicó al árbitro principal, Simeón Vásquez, que no estaba en roster, colocando el partido bajo protesta. Luego fue sustituido por Michael de la Cruz. Con la victoria, el Licey rompe una racha negativa de tres.



En Santiago, Juan Carlos Pérez bateó un doble remolcador y las Águilas Cibaeñas vinieron de atrás para vencer 6-5 a los Toros del Este.



Tras el triunfo, las Águilas (12-15), se mantienen solas en el quinto puesto de la tabla de posiciones. Con la derrota, los Toros (11-16) vieron recortada su racha de cinco triunfos. En la novena, Danny Richar, quien entró como emergente, bateó una línea que no pudo retener el segunda base Jorge Mateo. Rafael Ynoa siguió con imparable y Ronny Rodríguez negoció boleto que dejó listo el escenario para el doblete remolcador de Pérez al prado izquierdo, que sentenció el partido.