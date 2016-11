Las calles de Santo Domingo se visten de Navidad

23/11/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

Cada año, con la aproximación de la época navideña, se pueden apreciar en los principales centros comerciales, bancos, tiendas, parques, teatros, y otras entidades, las decoraciones peculiares con la que se iluminan las calles y se da la bienvenida a uno de los meses más esperados del año: diciembre. Dentro de los ornamentos que utilizan los protagonistas que encienden el aire navideño en las principales avenidas de la ciudad con sus decoraciones, están: las aves, las hojas, las flores secas, esferas de colores, bolas y belenes, los cuales adornan los diferentes diseños de árboles de Navidad. Así mismo, utilizan los pesebres, casitas, muñecos de Santa Claus y otros personajes famosos alusivos a la época.



Esta es una de las razones por la cual muchas familias tienen por costumbre visitar algunos de los lugares y establecimientos con los que se sienten identificados en las Pascuas los fines de semana, para de esta forma poder disfrutar de las decoraciones y aprovechar la ocasión para tomarse fotografías.



Por ejemplo, la avenida 27 de Febrero acoge una de las primeras tiendas que adorna sus espacios para dar la bienvenida a la Navidad. Se trata de Plaza Lama, cuya presentación es un Santa Claus gigantesco rodeado de ornamentos en colores rojo y blanco. En la misma calle está ubicado el Banco BHD León, que con sus combinaciones de luces de Led deleita al público con un espectacular montaje decorativo, así como otras entidades que se convierten en un entretenimiento visual, como es el caso del Banco Central, ubicado en la calle Pedro Henríquez Ureña.



Además, quienes transitan por la avenida Winston Churchill no pasan desapercida la decoración tan colorida de las plazas Multicentro La Sirena, Blue Mall y Acrópolis Center, que cada año llenan de encanto la ciudad.



De igual manera, la Abraham Lincoln no se queda atrás con las novedades que siempre trae Ágora Mall. Esta vez, sus arbolitos hechos de tronco de madera, adornados con ángeles, mariposas y belenes artesanales, ofrecen un lindo espectáculo para niños y adultos. También, su distintivo Árbol que Canta, un ícono de las fiestas navideñas, decorado con unos 60 mil bombillitos de luces de Led, y que trae alrededor de 60 voces que entonan villancicos. Otra plaza que ofrece una decoración, pero en metal, sin dejar de lado los colores que caracterizan esta época es Jumbo, ubicada en la avenida Luperón. Cada uno de estos lugares ofrecen actividades para disfrutar en familia, entre los que no podemos dejar de mencionar a Megacentro, en donde se podrá recorrer un camino lleno de experiencias inolvidables con personajes característicos de la época, como la parada de los bosques, la del núcleo extremo y la parada de Santa. Algunos parques y hoteles de la ciudad también se suman a la decoración de la época más festiva del año.





Tradición



Cada año, es una costrumbre que las familias dominicanas disfruten de la iluminación navideña expuestas por los centros comerciales en las principales avenidades de la capital.





Decoración



Para encender el espíritu navideño, las luces juegan un papel esencial en la decoración. Asimismo, los árboles, pesebres, Santa Claus y otras figuras alusivas a la época.