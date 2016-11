Peña Suazo y Yohana en “Millo by Rafa Rosario”

23/11/2016 12:00 AM - El Caribe

La bolerista Yohana Almánzar y el merenguero José Virgilio Peña Suazo se unen en el escenario de los “Miércoles Bohemios” de Millo By Rafa Rosario. Peña Suazo se une al grupo de artistas que, como el “Niche” Fausto Rey, tendrán sus días en Millo, como siempre, acompañado del líder de la “Dinastía Rosario” Rafa Rosario, que sirve de anfitrión a cada una de las estrellas que se dan cita en el restaurante ubicado en Naco.



Yohana Almánzar, por su lado, continuará como parte de las atracciones que ofrece Millo by Rafa Rosario, donde interpreta, en compañía de músicos, temas que gustan a los asistentes.



Canciones de artistas como Joaquín Sabina, Luisito Segura, Nueva Troba, Vieja Troba, además de algunos merengues, porque lo importante es complacer a los asistentes, serán interpretados por Suazo y Yohana.



Los sábados, desde la tarde, se encuentran Los “Paymasí” en Millo By Rafa Rosario, para aquellas personas que les gusta bailar.