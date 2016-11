Sepultan hoy restos de exChicán

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y personalidades del mundo del espectáculo lamentaron el fallecimiento de la cantante dominicana Verónica Medina, encontrada sin vida en su residencia del sector Los Mameyes la noche del martes. Verónica será velada desde las 8:00 de la mañana de hoy en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, y será sepultada este jueves en el Cementerio Cristo Salvador.

La cantante vivía sola desde hace tres años cuando falleció su madre. Tras su salida de Las Chicas del Can, en los años 90, la artista se fue a vivir a Holanda, donde se casó y tuvo un hijo, pero luego regresó sola a República Dominicana. Con Las Chicán, se dio a conocer con las interpretaciones de “Sin él”, “La vecina” y “Por favor ya no te vayas”, entre otras.

Jorge Ramos C., presidente de Acroarte, institución que agrupa a los periodistas del espectáculo, envió un mensaje de condolencia y solidaridad a los familiares de la exintegrante de la orquesta Las Chicas del Can.