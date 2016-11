Suspenden Festival de Atabales por falta de apoyo

23/11/2016 12:00 AM - El Caribe

El Festival Nacional de Atabales Sainaguá 2016 no podrá celebrarse este último fin de semana de noviembre (25, 26 y 27), rompiendo así una tradición de más de 40 años.

Luis Brito, presidente de la Fundación Sol Naciente, dijo que “solo los ministros de Cultura, Pedro Bergés, y de Turismo, Francisco Javier García, podrán evitar la paralización de este evento popular, declarado por el Senado de la República en el 2007 “Patrimonio Cultural del Pueblo Dominicano”.



“Esas son las entidades que siempre han aportado parte de esos recursos, pero en el Festival del año pasado Cultura no lo apoyó y Turismo aprobó 300 mil, que aún no ha dado, suma ésta que se les debe a los 30 grupos de palos que participaron en el evento, así como al comercio local que concedió crédito a la Fundación Sol Naciente de Sainaguá, organizadora del 25 Festival”, indicaron en un comunicado. El secretario ejecutivo de la Fundación, Nelson Rivera Portes, indicó que para el evento se requiere de una inversión de más de 800,000 pesos, que cubrirían los gastos de transporte, alimentación, bebidas, montaje técnico entre otros renglones. “Hemos solicitado a ambos ministros que nos aporten una parte de esos recursos o por lo menos que salden la deuda que tienen con el Festival”, agregó.