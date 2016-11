Trump no quiere seguir investigando a Clinton

Nueva York. El presidente electo Donald Trump “no desea continuar” las investigaciones del correo electrónico de Hillary Clinton, según una de sus colaboradoras principales. “Creo que Hillary Clinton debe enfrentar el hecho de que la mayoría de los estadounidenses no la consideran honesta o digna de confianza, pero si Donald Trump puede ayudarla a sanar, quizás es algo bueno”, dijo Kellyanne Conway al canal MSNBC.



Durante meses Trump aludió a su rival demócrata como la “corrupta Hillary”, dijo que la Fundación Clinton recaudaba fondos a cambio de favores políticos y se enfureció con el departamento de Justicia porque se negó a investigarla por mezclar asuntos oficiales y privados en un servidor casero. Le dijo en un debate presidencial que si ganaba las elecciones, ella “iría a la cárcel”.



Las declaraciones de Conway llamaron la atención porque históricamente la justicia investiga sin influencias ni participación de la Casa Blanca. Los presidentes no dictan las decisiones sobre qué asuntos se deben investigar ni sobre su resultado.



La disparidad entre las provocaciones de Trump durante la campaña y su actual posición significa que se aleja del tono, aunque no del contenido, de su retórica, insinuó Conway.

“Creo que piensa en muchas cosas al prepararse para ser presidente de Estados Unidos y las cosas que suenan a campaña no están entre ellas”, afirmó.



El propio Trump pareció vacilar cuando se le preguntó si buscaría investigar posibles delitos de los Clinton.



“Lo pensaré”, dijo en una entrevista con “60 Minutes”. Clinton hizo “algunas cosas malas”, pero en última instancia los Clinton son “buena gente” y “no quiero hacerles daño”.