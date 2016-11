Alburquerque dice PLD está unido por visión Leonel-Danilo

En el PLD han comenzado a salir las voces que anuncian una división de la organización de cara a la lucha por la candidatura presidencial del partido oficial para el 2020. Sin embargo, el exvicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Alburquerque, negó que se avizore una ruptura entre los principales líderes de esa organización porque Leonel Fernández y Danilo Medina tienen suficiente madurez para mantener la unidad partidaria.



Igualmente, el dirigente peledeísta señaló que es en la unidad de la organización donde estriba la clave de los éxitos electorales de esa organización.



Alburquerque dijo que los peledeístas están conscientes de la importancia de mantener la unidad peledeísta y continuar gobernando el país. “El presidente de la República Danilo Medina y el presidente del PLD, Leonel Fernández, están conscientes de que sólo la unidad garantiza el triunfo peledeísta”, declaró.



Manifestó que en estos momentos el interés del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, es trabajar para poner en práctica las resoluciones del VIII Congreso Comandante Norge Botello.



“Leonel Fernández está inmerso en que el partido aplique las resoluciones del VIII Congreso porque nos damos cuenta que se debe evitar que el PLD entre en un estado de conflicto y descomposición”, indicó. Alburquerque emitió las declaraciones en un comunicado del PLD.



Ayer, el miembro del Comité Central y presidente del PLD en la circunscripción tres del Distrito, Fernando Fernández, alertó que supuestamente el presidente Danilo Medina estaría trabajando para una nueva reelección presidencial.



Según el exdirector de Aduanas, una decisión de esa naturaleza provocaría una división en el PLD porque Leonel Fernández iría por la candidatura presidencial de su partido para el 2020.



“Leonel no es que él esté dispuesto, es que yo siento que esta vez él no tiene salida, si él permite que se le imponga de nuevo la reelección dentro del PLD, entonces él no es un líder político”, declaró Fernández.



“Leonel es líder en este país, gústenos o no nos guste. Y ahora lo han convertido en víctima y no se puede olvidar que fue tres veces presidente de la República, y por más visitas sorpresa que usted haga, fue tres veces presidente”, subrayó en el programa Hilando Fino de Salvador Holguín.



El dirigente peledeísta dijo que lo que más le preocupa es que el país pierde cuando los partidos se dividen y dan espacio a “pactos infames”.



Declaraciones deben ser tratadas a lo interno





Congreso. La Cámara de Diputados realizó la segunda vista pública para evaluar a aspirantes a la Cámara de Cuentas.



En su segunda jornada, los diputados entrevistaron a 15 de los 259 aspirantes, entre los cuales están Emilio Suárez Núñez, Esteban del Rosario, María Susana Mota y Bacilio Sánchez, quien habló sobre los cambios que deben darse en este órgano fiscalizador de los fondos públicos para que tenga una mayor efectividad en su rol.



Bacilio Sánchez también citó que la Cámara de Cuentas debe trabajar una agenda en común con la Contraloría de la República, tomando en consideración que las dos entidades son organismos que tienen roles distinto en cuando a su responsabilidad. Sánchez estuvo por más de 10 años en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como Auditor Encargado en el Departamento de Fiscalización Externa.