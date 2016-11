GC completan reclamación ante Lidom por juego frente al Licey

Los Gigantes del Cibao no perdieron ayer ni un segundo. El equipo francomacorisano depositó ante la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) la documentación formal sobre la presencia fuera de roster de un jugador por parte de los Tigres del Licey el pasado martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.



La delegación de los Gigantes que entregó la documentación estuvo encabezada por su presidente Samir Rizek, así como otros ejecutivos del equipo nordestano.



“Cumplimos con lo que dice el reglamento”, dijo Juan Mercado, gerente de operaciones de los Gigantes. “Depositamos la protesta y solo falta el pronunciamiento del presidente de la liga, doctor Leonardo Matos Berrido, en las próximas 48 horas después de depositada la reclamación”, agregó.



El partido fue colocado bajo protesta por los Gigantes debido a que los Tigres utilizaron a Juan Miranda, quien no estaba en el roster diario, en sustitución de Diory Hernández en la primera base durante la apertura de la séptima entrada.



“El Licey ganó el juego ante los Gigantes en buena lid”, expuso el gerente general de los Tigres, Junior Noboa. “Estamos tranquilos. Por el momento, de parte de la liga, no nos ha llegado ninguna notificación. No hubo ningún incidente que nos afectara”, agregó.



No es la primera vez que un caso de este tipo sucede en el torneo de béisbol profesional dominicano. En diciembre de 2010, el relevista de las Águilas Cibaeñas, Wilkin Arias, fue suspendido por la Lidom luego de lanzar en el partido, escenificado el siete de diciembre de ese año ante los Leones del Escogido sin estar en el roster.



El Artículo 33, Párrafo III del Reglamento de la Lidom sanciona con suspensión por el resto de la temporada y una multa económica a cualquier jugador que ingrese al terreno de juego sin estar previamente inscrito en el roster del equipo.