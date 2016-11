Cruel figureo bancario

¿Se imaginan que mañana nazca formalmente un Comité de Lucha de la Judicatura Nacional? No lo descarte, que eso es casi un hecho. ¿Se imaginan que de pronto los jueces de este país se declaren en huelga? No se ría, que esto es muy serio. ¿Se…

Pocas veces lo he visto descansar (salvo cuando va al campo a sonreírle al montón de matas que salva de la extinción). Desde siempre, decimero de los buenos (desde niño supo de Alix); desde siempre, merenguero del merengue verdadero (herencia…

Mientras no sea el Estado quien administre integralmente la Seguridad Social; mientras no sea el Estado quien garantice todas las prestaciones de salud a los afiliados y sus familiares e invierta productivamente el inmenso capital que genera el ahorroR

¿Que el Estado no está en capacidad de administrar nada con eficiencia? Puede ser cierto. ¿Que no puede ahora mismo garantizar una buena gestión de la Ley 87-01 de la Seguridad Social, que no acatan ni siquiera sus propias instituciones? Es cierto.