Embajador Brewster renunciará del cargo el 20 de enero 2017

El embajador de Estados Unidos en República Dominicana, James W. Brewster, informó ayer que el 20 de enero de 2017 presentará la renuncia de su cargo diplomático. Ese mismo día, el hasta ahora presidente electo Donald Trump prestará juramento para gobernar la nación norteamericana por cuatro años. “A partir del 20 de enero de 2017, al mediodía, presentaré mi renuncia como Embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana”, dijo el diplomático, cuando participó como orador invitado del Almuerzo de Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR).



En ese mismo escenario Brewster recibió un reconocimiento de la institución y de su Comité Ejecutivo, por la colaboración prestada en el tiempo que ha permanecido como representante del gobierno de Barack Obama y por ser miembro honorario de AMCHAMDR. “Bob y yo partiremos en busca de nuevas aventuras. Dejaremos nuestros espíritus con ustedes por siempre”, dijo el diplomático, hablando en inglés, pero traducido al español por una persona que se encargó de eso. Cuando Brewster habló de Bob se refirió a su pareja sentimental (Bob Satawake).



“Quiero decirles directamente el gran honor que ha sido estar aquí como el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana”, apuntó, frente al amplio auditorio que acudió a su ponencia, titulada “La Democracia: Palabras en acción”. Reconoció que muchas veces algunas personas se sorprenden por su forma directa y abierta.



“Esto ha sido foco de atención en los medios de manera constante durante estos tres años, pero me criaron creyendo que un verdadero amigo siempre te dirá la desagradable verdad, en vez de mentiras elegantes. Espero que sepan que yo soy un verdadero amigo de este país y nuestros dos países comparten una amistad verdadera”, expuso.



El discurso del embajador estadounidense fue amplio y abarcó temas diversos. Brewster informó que el año pasado (2015) el consulado de Estados Unidos en República Dominicana emitió 80,000 visas de inmigrantes (de residencia) a dominicanos,

“Estas son las visas que se le emiten a aquellas personas que van a emigrar de manera permanente hacia los Estados Unidos. Sólo un país en todo el mundo – México – emitió más visas de ese tipo el año pasado que nosotros”, dijo el diplomático, en la actividad efectuada en el hotel El Embajador, de la capital dominicana.



“A lo que quiero llegar es que sencillamente estamos demasiado conectados en muchas áreas como para yo ser otra cosa que no sea directo, abierto y honesto con mis amigos y amigas. Lo que suceda aquí impacta a muchos en los Estados Unidos y lo que sucede en los Estados Unidos impacta a las familias aquí. Debemos acoger la oportunidad de proporcionarnos unos a los otros con una perspectiva honesta y directa utilizando un diálogo constructivo y positivo. Nos necesitamos mutuamente y la realidad es que somos extremadamente privilegiados al poder contar los unos con los otros, como amigos, en un mundo donde existen muchos adversarios”, indicó.



Según las cifras que maneja, hay 1.8 millones de domínico-americanos que viven en Estados Unidos y 250,000 ciudadanos estadounidenses residen en la República Dominicana. “Y esta cifra sigue creciendo”, agregó.



El embajador estadounidense resaltó que en República Dominicana ha visitado los más lejanos rincones y conocido a personas extraordinarias. “Y es porque amo tanto a este país, y porque también amo a mi país, y estoy grandemente identificado con los logros y el potencial que tiene nuestra relación bilateral, que quiero tomarme un minuto para darle contexto al título de este discurso: “La Democracia: Las palabras en acción”. Esto es porque, además de los vínculos familiares, los lazos comerciales y el amor por el baseball - y todo lo demás que nos vincula - los valores democráticos que compartimos es lo que en realidad nos une”, planteó.



Brewster, en su exposición aseguró: “La razón por la que tengo el privilegio de estar hoy aquí delante de ustedes, como el representante personal del presidente Obama ante la República Dominicana, es fortalecer la capacidad que tienen nuestras dos grandes naciones de cooperar tanto a nivel bilateral como políticamente. Creo que la razón por la que nos va tan bien es porque compartimos los mismos valores democráticos. Valores como la libertad, la igualdad y la justicia, con una fuerte dosis de libertades individuales.

Esos son los valores generales que identifican a las sociedades democráticas”.



Reconoció el plan del presidente Danilo Medina en materia de reforestación, que desde el punto de vista el representante del gobierno de Estados Unidos es un paso crítico para proteger los recursos vitales que mantienen una nación viable. “Y aunque es mucho más fácil ver el impacto medioambiental en los arrecifes o en los bosques que desaparecen, así como en la correlación que estas tienen en el turismo y en la economía. No olvidemos el papel importante que juega la producción de energía en este debate. Tal y como dijo el presidente Obama: “El cambio a una economía de energía limpia no ocurrirá de un día al otro, y requerirá de la toma de grandes decisiones en ese sentido… La República Dominicana debe ser felicitada por haber establecido la mayor planta de energía solar en el Caribe en Monte Plata.



Hablando en idioma inglés, como lo ha hecho desde siempre en República Dominicana (la ponencia contó con traducción al español) Brewster resaltó que la sociedad con la Universidad INTEC, el programa de Resiliencia Urbana ante el Cambio Climático (Clima) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID) ha introducido con éxito el tema de la adaptación del cambio climático a los departamentos de planificación y medioambiente de cuatro de los centros urbanos más importantes. El programa ha entrenado a 89 personas de diversas agencias del Gobierno dominicano, ONGs y municipalidades, y están en proceso de establecer un Observatorio Regional Climático cuyo objetivo será recabar y diseminar información relacionada con el cambio climático, informó el embajador.



Aseguró entre un 70 y el 90% de los arrecifes de este país han sido seriamente degradados. “Es por eso que el trabajo que realiza la USAID con el Programa de Biodiversidad Marina del Caribe es tan importante porque apoya el trabajo que realizan las comunidades costeras para proteger y conservar el medioambiente marino, incluyendo el establecimiento de viveros de corales para cosechar nuevas estructuras coralinas”, dijo.



Con el Conep y Educa



James Brewster exhortó a los asistentes a la actividad de ayer trabajar con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y con y EDUCA para hacer que la iniciativa “CONNECT-RD” sea exitosa y que refleje las necesidades de su fuerza laboral. “Les puedo garantizar que la competencia está enfocada en la educación de su fuerza laboral.



Y el idioma inglés, la lengua franca del comercio y del turismo es también muy importante. A escuchar al embajador de Estados Unidos acudieron empresarios, funcionarios del gobierno, políticos y representantes de la Iglesia católica, entre otros.



Uno de ellos fue monseñor Agripino Núnez Collado, quien bendijo el acto; el excandidato presidencial Luis Abinader y el empresario de zona franca Miguel Lama Rodríguez.



El embajador informó que durante los últimos tres años su gobierno facilitó fondos para que más de 200 profesores dominicanos, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de los dos centros Dominico-Americano en Santo Domingo y Santiago, reciban su certificación “SIT TESOL”. “Nuestro acceso a micro-becas les ofrece oportunidades a jóvenes residentes de comunidades de bajos recursos”, expuso.



Siente vergüenza por la basura que se acumula





Por momentos el tono de la exposición se elevó. “Para participar en una economía global y capitalizar en las fortalezas de la sociedad dominicana y su próxima generación de líderes, también debemos tocar el tema de nuestros retos comunes. El crimen y la seguridad ciudadana, el narcotráfico y la corrupción representan un monstruo de tres cabezas que se alimentan y nutren los unos con los otros a nivel mundial”, dijo.



De otro lado, no escondió la vergüenza que siente cuando comparte con sus amistades en algunas de las playas más bellas de este territorio y ellos tienen que esquivar los basureros. “O, posiblemente, se cortan un pie al pisar una botella rota que algún idiota tiró en un arrecife. O si manejamos por algunas calles llenas de basura”, lamentó.