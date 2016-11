Grupo Martinón inaugura hotel Now Onyx en Punta Cana

Punta Cana. Con una inversión de más de 100 millones de dólares, el grupo Martinón inauguró ayer el hotel Now Onyx Punta Cana con la presencia del presidente Danilo Medina. El hotel, que tiene 502 habitaciones, opera bajo la marca hotelera NH y AM Resorts, proporcionará 700 nuevos empleos directos.



Con la apertura de ese complejo turístico en Uvero Alto, AM Resorts y NH Hoteles expande su alianza estratégica que llevan desde hace seis años.



El presidente de AM Resorts, Gonzalo del Peón, expresó durante la inauguración que República Dominicana continúa destacándose en el Caribe y por ello es propicio invertir en el sector y contribuir con la creación de más habitaciones para así dar la bienvenida a los seis millones de turistas, que se espera recibirá el país a finales de este año.



“El gran éxito turístico de este destino representa un escenario perfecto, no sólo para expandir nuestra presencia en la región, sino también para fortalecer nuestras marcas de hotel para la familia en un destino inigualable, donde los huéspedes pueden relajarse, divertirse y disfrutar de unas vacaciones inolvidables”, agregó el empresario.



Inversionistas



Gonzalo Alcaraz, director ejecutivo del grupo NH, destacó la inversión del Grupo Ocre Rojo, entidad que desde 2012 viene impulsando significativamente el polo turístico de Uvero Alto, así como el grupo Linda y Seguros Universal.



El proyecto fue construido con el respaldo financiero del Banco BHD León, y el Banco Popular Dominicano.



En tanto que Enrique Martinón, presidente del Grupo, afirmó que la presencia del conglomerado en el país es resultado de la confianza, lo que representa un elemento multiplicador para atraer más inversiones. Asimismo, destacó la fe en Uvero Alto y los beneficios que genera a la economía.



Con este hotel, Grupo Martinón, promotor del nuevo complejo llega ahora a 2,500 habitaciones que tiene en el país.



El ministro de Turismo, Francisco Javier García, manifestó que los hoteles que se construyen en el país son de óptima calidad, pero que el Grupo Martinón construye muy bien.



Al acto inaugural asistieron además, los ministros de Turismo y de Obras Públicas, Francisco Javier García y Gonzalo Castillo, respectivamente. Asimismo, el presidente de AMResorts, Gonzalo del Peón; Frank Rainieri, presidente de Grupo Puntacana; Enrique Martinón, del Grupo Martinón; Joel Santos, presidente de Asonahores así como los ingenieros Félix M. García y Manuel Estrella.

Instalaciones



El nuevo complejo concebido bajo el régimen todo incluido y que ha estado operativo desde el 1 de noviembre, se encuentra ubicado en Uvero Alto, junto a su propiedad hermana, Breathless Punta Cana Resort & Spa.



Cuenta con 5 piscinas, incluyendo una de agua salada y otra para menores de edad. Además tiene nueve restaurantes y diez bares.





Genera cerca de 7 mil empleos directos al país



El Grupo Martinón, con la apertura de este hotel, crea más de 700 nuevos empleos directos en el sector turístico, para llegar a cerca de 7 mil empleos directos y el doble de indirectos en el país. Asimismo, con estas habitaciones el Grupo Martinón suma 2,500 en el país, donde tienen otros cinco proyectos hoteleros, en 7 años de operaciones aquí.



Destacó que los productos que se consumirán beneficiarán directamente a los productores dominicanos. El hotel fue construido por mano de obra dominicana, bajo la Empresa Codelpa con la asesoría del Grupo Martinón.