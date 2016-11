El hombre se viste con chaquetas bomber este invierno

Esta prenda de vestir, que no debe faltar en el armario masculino, es la tendencia de otoño-invierno que se ajusta a cualquier estilo y ocasión. En esta estación, en la que se empieza a sentir la “brisita navideña”, vuelven las chaquetas estilo bomber para hombres, ideales para cualquier estilo y ocasión.



En esta temporada otoño-invierno, estas cazadoras, como también se conocen, reinan en las pasarelas con sus característicos elásticos en la parte inferior y los puños, así como en la cremallera central.



Esta pieza es muy cómoda y brinda un aire juvenil; se presenta en tejidos como nylon, cuero, poliéster y algodón. Asimismo, se pueden encontrar en diversos diseños como los estampados y los parches. En cualquiera de sus presentaciones son ideales tanto para hombres como para mujeres.



Con esta prenda, que no debe faltar en el armario de un hombre, a la hora de vestirla, se debe lograr un contraste a través de la combinación de colores lisos y estampados para que el estilo no se vea muy cargado. Este tipo de chaquetas ha tenido una influencia en el deporte y la moda, por eso hoy en día también es conocida como la típica chaqueta beisbolera, que, sin dudarlo, es uno de los diseños de chaqueta bomber más recurridos en esta temporada.



Existen diversos diseños de chaquetas, dentro de las que se encuentran la ‘Rustie bomber’, una chaqueta que mezcla el estilo tradicional de esta prenda con las ‘varsity’, que poseen un estilo deportivo muy pronunciado. Su peculiaridad radica en el contraste creado entre las mangas de polipiel en negro, con el cuerpo en color tostado de lana. De igual manera, están las de estilo tejano, con centro en dénim, y las de estilo militar.

Para sus diferentes combinaciones, puedes llevar debajo camisetas o polos, con unos jeans o unas sandalias, botas o tennis, para lograr un toque casual.



Si hablamos de los modelos más formales, sientan mejor con una camiseta básica o con algún estampado o diseño.



En materia de colores, vamos a encontrar chaquetas bomber monocolor, en tonos clásicos como el beige o el azul marino, o con colores mucho más llamativos. Pero la tendencia viene, sobre todo, a través de los modelos que buscan el contraste, ya no sólo con los colores, sino también con los tejidos.