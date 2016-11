¡Qué Hipólito...!



De tanto repicar, el presidente Hipólito Mejía nos tiene ya acostumbrados a sus ocurrencias y repentismos, a un grado tal que ya vemos como normales sus expresiones fuera de tono y lógica. Ahora se destapó por Santiago diciendo que él apoya solamente a 3 de los 5 miembros titulares de la Junta Central Electoral escogidos por el Senado, en cumplimiento de lo que manda la Constitución, y los cuales están en ejercicio desde el lunes pasado. De ñapa, como dice el populacho, dijo que a los suplentes no los conoce ni tiene opinión sobre ellos. ¡¿Yyy...?! Un memo que escuchaba, con espontaneidad proclamó: ¡Qué Hipólito más Hipólito...!



Félix Reyna



A propósito de la Junta, mi viejo y gran amigo Félix Reyna ha sido relevado como director de Comunicaciones del organismo, posición a la que llega la bella y talentosa Laura Castellanos. Catorce años llevaba Félix como titular del manejo comunicacional en la JCE, dejando su impronta de cordialidad y amabilidad. Leí que pasará a disfrutar de una merecida pensión por sus más de dos décadas en el servicio público, pero sé que su experiencia y parsimonia no serán desdeñadas por el nuevo equipo que llega al organismo con muchas ganas de trabajar (y de que lo dejen trabajar). Abrazos para Félix y saludos para Laura, con deseos de que, como se espera de una mujer de sus condiciones, hará un buen trabajo…



Casi listo



El horno no está para galletitas en el reformismo. Las calderas están acumulando vapores calientes en preludio de que ahí se cocina algo duro. Suenan los chillidos de las máquinas amoladoras sacando filo a las herramientas mortíferas con las que se enfrentarán las partes.



Espadachines en ristre, los gladiadores (o casi todos) están listos para la confrontación.



Los de roles protagónicos han buscado armaduras de buen grosor y tienen bien cubiertas las partes bajas. No se levanten de sus asientos, que ahora es que falta mambo…