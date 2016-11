Betances opta por RD en Clásico; Segura, a Seattle

Movimientos. Dellín Betances ha decidido lanzar por la selección de la República Dominicana en la cuarta edición del Clásico Mundial de Béisbol, el relevista de los Yankees le dijo al New York Post.



Betances, quien nació y se crio en la Gran Manzana, tenía la opción de lanzar por los Estados Unidos o la República Dominicana. Para el Grupo C, que incluye a Dominicana, EE.UU., Canadá y Colombia, la acción comienza el 9 de marzo en Miami. “Ambos equipos quieren que juegue [por ellos], pero me comprometí con Dominicana”, Betances le dijo al diario. “De ahí es mi familia y quiero que ellos se sientan orgullosos de mí”.



Betances, quien ha sido convocado al Juego de Estrellas en cada una de las últimas tres temporadas, se perfila como el cerrador de los Yankees para el 2017, pero es posible que vuelva al rol de preparador de mesa si el club logra traer de regreso al taponero cubano Aroldis Chapman.



Cambian a Segura por Marte



Los Marineros de Seattle adquirieron al torpedero dominicano Jean Segura a cambio del pitcher derecho Taijuan Walker y el campocorto dominicano Ketel Marte. Seattle también recibió a un par de prospectos en el inesperado canje. Marte, de 23 años, también ha tenido los mismos problemas de consistencia. Bateó para .259, limitado a 119 juegos tras sufrir una lesión en el dedo pulgar izquierdo y luego al ser diagnosticado por mononucleosis.



Segura mejora de inmediato el perfil de la posición de campocorto para Seattle. Viene de una campaña en la que acumuló un promedio de .319 con 20 jonrones y 63 impulsadas con los Diamondbacks y sería un legítimo primer bate con los Marineros.