Danza contemporánea busca reconocimiento

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea es la más joven de las ocho compañías dentro del organigrama de Bellas Artes, dependencia del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

Creada como un proyecto, aun en fase de legalización, en octubre del 2010 por la coreógrafa cubana Marianela Boán, la danza contemporánea en el país enfrenta retos que van más allá del reconocimiento de este como órgano dancístico. “A la danza contemporánea en general, en este país, le falta seguir consiguiendo reconocimiento como arte. La gente no entiende bien todavía qué cosa es... que si es ballet, que si es contemporáneo, u alguna otra cosa”, explicó la fundadora y actual directora de la compañía. “La danza contemporánea es una destreza que está a la altura del hombre contemporáneo y su complejidad”, agregó.



La coreógrafa, de origen cubano, quien se radicó en el país hace seis años con la intención de constituir esta compañía, del mismo modo que lo hizo en su tierra natal en el 1988 con DanzAbierta y en el 2005 en Estados Unidos con BoanDanz Action, manifestó que cuando se habla de este arte el público lo asocia de inmediato con el ballet, pese a que son dos ramas totalmente diferentes encontrando en los pasos de cada una de ellas la primera de estas. “Hay un vocabulario de movimientos que se combina de distintas maneras. Por ejemplo, en la danza contemporánea la manera de bailar es mucho más acrobática y muscular, no hay pasos preestablecidos, sino que cada coreógrafo investiga la realidad, inventa sus propios movimientos a partir de lo que quiera expresar; se trabaja con movimientos y es, además, un arte que recoge mucho de cada nacionalidad y que expresa mucho del folclor de cada una de ellas en un estilo contemporáneo”, diferenció. Resaltó que es un arte que está siempre muy preocupado por los problemas del hombre y que habla de los problemas actuales, a pesar de ser una danza que surgió en el siglo 20. También destacó que esta viene acompañada por la sabiduría, física, química y la naturaleza, elemento éste que influyen en el entrenamiento y desarrollo de las diferentes técnicas.



En sus seis años de vida, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea ha realizado 12 temporadas en el Palacio de Bellas Artes (en mayo y octubre de cada año) y se ha presentado a nivel internacional en festivales de Cuba, Estados Unidos, Costa Rica, España, Colombia, España y Perú.



Ubicado en el segundo nivel del Conservatorio Nacional de la Música, debido al espacio que requieren para sus ensayos, este proyecto del Ministerio de Cultura cuenta con ocho miembros, siete de ellos dominicanos y una cubana, en un rango de edad de 20 a 33 años. A partir de enero el cuerpo dancístico contará con 16 miembros, luego del casting que le dio entrada a ocho bailarines de 18 años a 23. Los miembros de esta compañía devengan un salario que oscila entre los 15 y 25 mil pesos. Recientemente, la bailarina Daymé del Toro, cubana, ganó el “Gran Premio de la Danza Quisqueyana”.



La directora de la CNDC, como indican sus siglas, dijo a elCaribe que no les ha faltado nada en comparación con sus homólogas internacionales. “El último festival en el que estuvimos, que fue en el Nueva Danza del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, en Lima, Perú, estuvimos en la misma categoría que la Compañía José Limón de Estados Unidos, una de las más importantes del mundo. A veces el dominicano no sabe el talento que tiene y lo lejos que ha llegado”, expresó la maestra.



Precisó que el organismo está implementando las propuestas “Danza es espacios públicos”, “Más allá de la escena” y “Ciudad en danza” con las cuales llevan su arte a los diferentes sectores del país. Sus presentaciones llegan a escuelas, liceos, calles, entre otros escenarios, donde muestran lo que es la danza contemporánea, su improvisación y las destrezas de los bailarines.



Actualmente, el cuerpo de bailarines se prepara para conmemorar el Día del Artista Plástico, el 14 de diciembre, en una gala de la Dirección General de Aduanas.