Ideas para decorar el árbol de Navidad

Cuando se habla de la decoración navideña, entre los elementos tradicionales que más se utilizan está el árbol de Navidad, el cual, junto a otros ornamentos, logra siempre embellecer los espacios donde se coloca. En la actualidad, las familias dominicanas tienden a innovar cuando de decoración se trata, y para lograrlo existe una gama de arbolitos naturales y artificiales que le ayudarán a proyectar una decoración atractiva, dependiendo de los adornos que se utilicen, como son cintas, bolas, estrellas, ramas, belenes, Papá Noel y regalos.



Asimismo, puedes agregarle material reciclado, como cartón, botellas de plástico, tapones de corcho, en los que no está de más pintar y dibujarles figuras, y si te gusta la naturaleza, puedes jugar con la fauna y la flora, sin que se pierda la esencia de la decoración.



Aunque a los niños les encanta la decoración de los árboles navideños con colores llamativos, figuras, brillos y luces, se puede optar por otro estilo que también les llame la atención sin que los aburra.



Para esto, si el árbol es verde colócale adornos como guirnaldas y lazos con los colores navideños clásicos rojo, verde, y en colores metálicos como dorado y plateado. Las luces rojas, verdes o blancas fusionan muy bien con este estilo.



Además, la tendencia de esta temporada la protagonizan los colores invernales como el azul, el plateado y el púrpura. Si te decidiste por estas tonalidades, evita mezclar elementos en rojo, amarillo o dorado, para que así permanezca la esencia invernal.



Hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que si el color predominante en tu sala es el verde, no es buena idea que decore, por ejemplo, en tonalidad naranja, porque los ornamentos deben hacer contraste con la decoración; otra recomendación es distribuir los adornos, para que no se observe tan cargado.



Si vas a adecuar el árbol a un estilo como el contemporáneo, selecciona árboles que posean materiales nobles, como la madera, el metacrilato y el metal; en caso de que tenga un estilo nórdico y escandinavo el árbol lo puedes elegir elaborado de troncos, pero no olvide darle el toque llamativo, por ejemplo con las luces, para que los niños se sientan a gusto.



Para lograr un árbol navideño con un estilo cálido, elija colores cálidos como los matices azules, inclusive un árbol cálido puede llevar adornos rojos, naranjas y dorados; uno frío puede tener adornos verdes, púrpuras, azules y plateados.



Hoy en día, otro estilo que se utiliza con frecuencia son los colores metálicos, como el dorado, el plateado y el bronce, porque resultan ser más fáciles de combinar y se puede jugar con tres colores más. Las luces, es preferible que sean blancas.



No se puede dejar de lado una tendencia muy acogida en esta época, el árbol en color blanco. Este tipo de árbol acepta la mayoría de los colores fuertes del mercado, como el rojo intenso, el azul eléctrico, el fucsia o el morado; de igual manera, puede arriesgarse a darle un toque romántico con colores más suaves como el verde claro, el rosa, el dorado o el plateado.



Selección del árbol



Antes de pensar en los adornos y las luces, seleccione el tipo de arbusto que le gusta, como el abeto natural, que lo pueden conseguir en un vivero, aunque no son tan grandes como los artificiales. Este tipo de árbol lo debes cuidar echándole agua.



Por otro lado, los árboles artificiales, que son lo que mayormente encuentras en las tiendas, tienen más resistencia a los adornos que le desee colocar sin ninguna preocupación.



También puede elegir uno de charamico, que se ha convertido en una tradición decembrina.



Sin embargo, si deseas algo muy diferente te puedes inclinar por construir uno de manera artesanal, con materiales de uso cotidiano o con objetos reutilizados.



Esta última opción es sostenible y económica, ya que permite brindar originalidad a la decoración navideña del hogar, cuyo ornamento se puede personalizar a su gusto.