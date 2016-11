Intensa lucha por el cuarto lugar invernal

A la pausa de ayer por las festividades del “Día de acción de gracias”, cinco de los seis equipos han cumplido con la primera parte de cuota del calendario del torneo de béisbol, que hoy se reanuda con la celebración de tres encuentros. Los Gigantes del Cibao es el único club que no ha completado con la primera mitad del calendario. También arranca con una lucha cerrada en la tabla de posiciones entre los tres primeros del standing por la cima del torneo, así como otra batalla entre los tres restantes por el cuarto lugar clasificatorio.



Los Tigres del Licey (15-11) reciben a los Gigantes del Cibao (14-10) en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche. Ambos conjuntos están empatados en el primer lugar.



Cabe señalar, que en el partido entre los dos equipos el pasado martes fue puesto bajo protesta por parte de los Gigantes luego de que los Tigres enviaran al terreno a Juan Miranda, quien no estaba en el roster. Tras esa situación, el equipo francomacorisano hizo una reclamación ante la Liga Dominicana de Béisbol, resultados que aún no han sido conocidos por la entidad rectora del torneo invernal.



En tanto que los Leones del Escogido (14-12) visitan a las Estrellas Orientales (12-14) en San Pedro de Macorís, a las 7:30 de la noche, mientras que a la misma hora, pero en Santiago de los Caballeros, los Toros del Este (11-17) se miden a las Águilas Cibaeñas (13-15).



De Leones y Águilas salir airosos, las Estrellas se quedarían solas en el quinto puesto, mientras que los Toros se alejarían a tres juegos del cuarto lugar. En cambio, los rojos igualarían con el ganador entre Licey y Gigantes en el segundo lugar, y los amarillos se afianzarían en el cuarto puesto. De suceder lo contrario, los escarlatas continuarían en el tercer lugar, los orientales pasarían a ocupar el cuarto, las cuyayas en el quinto y los taurinos se pondrían a dos del cuarto.



Ceden fechas



Ante la cantidad de partidos suspendidos por lluvia, el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Mario Melvin Soto, cedió las tres fechas que serían utilizadas para la celebración del Juego de Estrellas a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) con la finalidad de que sean utilizadas para la reprogramación de algunos de esos encuentros. “Ante esta situación, hablé con los peloteros y ellos entendieron que esa era la mejor idea para poder completar con el calendario”, dijo Soto a elCaribe anoche.



En el calendario del torneo invernal, los días 11, 12 y 13 de diciembre estaban señalados como libres para la realización del Juego de Estrellas. l