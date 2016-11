Profesora de yoga de 61 años mata a ladrones que entraron a su casa en Chile

SANTIAGO, Chile (AP) — Una profesora estadounidense de yoga de 61 años mató a tiros a dos ladrones que habían ingresado a su casa en las afueras de Santiago.

El fiscal Osvaldo Soto dijo el viernes que la mujer encontró a dos ladrones en su dormitorio, que trataron de amarrarla y la golpearon en la cabeza. "Ella logra zafarse y toma una de sus armas... que estaba en la almohada de su cama y dispara contra estos dos sujetos", relató Soto.

Precisó que uno de los ladrones cayó muerto en el dormitorio tras recibir cinco disparos y el otro murió en el patio de la residencia. Otros dos lograron huir.

"No he dormido como en 48 horas. Contesté el teléfono solamente porque alumnos han estado llamando. Ahora no tengo ganas de conversar", dijo a radio Cooperativa Hari Nam Kaurn Khalsa.

La mujer, nacida en Texas, reside en Chile desde 1979 y es directora de una escuela de yoga.

El administrador del condominio donde vive la mujer, José Núñez, dijo a la prensa que "no es una abuelita como ustedes se pueden imaginar".

Soto dijo que el hecho cumple con lo que establece la ley para ser considerado legítima defensa y que se solicitó protección policial para la mujer "ante el temor de que pueda sufrir algún tipo de represalia".