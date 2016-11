Collado llama a fomentar una cultura de paz

El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) realizó ayer diversos actos conmemorativos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La Alcaldía inició sus actividades con la lectura de un manifiesto, a cargo del síndico David Collado, quien rechazó toda forma de violencia en contra de las mujeres.



Collado señaló que a pesar de los esfuerzos del Estado y las entidades que promueven la no violencia, los porcentajes siguen iguales y lamentó que en lo que va de año hayan sido asesinadas más de 70 mujeres.



Además, consideró que no hay justicia ni paz si las mujeres no son tratadas con respeto.

El alcalde del DN también explicó que la violencia contra la mujer, en todas sus formas, afecta e impacta las familias, especialmente los hijos.



Collado se comprometió desde la Alcaldía a fomentar una cultura institucional, tanto en el discurso como en el accionar, de respeto a la igualdad y promoción entre los empleados y sus familias de un modelo de convivencia fundamentado en esos valores.



“Las mujeres y las niñas no están solas, cuentan con una administración que apoyará todas las iniciativas que prevengan la violencia contra la mujer y velará por el respeto y la protección de sus derechos humanos”, finalizó Collado.



La Alcaldía realizó también una misa de acción de gracias por el fomento a la paz y por la no violencia, oficiada por el párroco Fray Frankely Rodríguez, de la Parroquia San Francisco de Así Paz y Bien. Los actos concluyeron con el lanzamiento de globos al aire, en la parte frontal de la sede del cabildo. El Día Internacikonal de la No Violencia Contra la Mujer fue aprobado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como conmemoración del asesinato, en 1960, de las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal. l