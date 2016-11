El día de Acción de Gracias fue servido con un trío de excelentes partidos de fútbol americano. La NFL quiso este año hacer como hace el fútbol universitario, que coincide estos días festivos con importantes rivalidades. Este año, Detroit y Dallas recibieron a sus rivales de división, y ambos pudieron salir victoriosos.



En el primer juego del día, los Lions recibieron a los Minnesota Vikings y, como es usual para Detroit estuvieron perdiendo todo el partido hasta el último momento. Faltando menos de dos minutos, Detroit anotó un gol de campo para empatar el partido a 13.



Luego, los Lions pudieron interceptar al mariscal de Minnesota, Sam Bradford, y ganar el partido con un gol de campo 16-13. Detroit ganó ambos partidos este año a los Vikings.



Los Cowboys, que tienen el mejor récord de la Liga, recibieron a sus archirrivales los Washington Redskins. El juego tuvo pocas anotaciones y varios fallos de Washington en patadas de gol de campo. Sin embargo, las defensas no pudieron contener a esas ofensivas por mucho tiempo, y sólo en el último cuarto anotaron 34 puntos. Ese último cuarto fue bastante animado ya que hubo muchas jugadas largas y muchas anotaciones. Al final, Dallas pudo salir victorioso y extender su racha de victorias consecutivas a 10.



En el juego de la noche, otra de las franquicias más tradicionales y ganadoras del deporte, los Pittsburgh Steelers, visitaron a los Indianápolis Colts. Sin embargo, los Colts no contaban con la presencia de su mariscal estrella Andrew Luck y esto les costó caro. Los Colts sólo pudieron anotar una vez y fue gracias a una jugada de engaño cuando intentaron hacer una patada de despeje. El mariscal de Pittsburgh, el Ben Roethlisberger, y su receptor estrella, Antonio Brown, conectaron para tres anotaciones y este partido estuvo todo el tiempo del lado de los Steelers.



Los tres equipos que salieron victoriosos lideran su división y se encaminan a paso firme hacia la postemporada.



La tradición norteamericana de reunirse en familia y relacionados para compartir es una gran ocasión para reflexionar y dar gracias por todo. Siempre habrá cosas malas y cosas buenas, por lo que es importante aprovechar las buenas al máximo y enfrentar las no tan buenas con la misma fe que se aprovecharon las buenas.

Predicciones (15-12): Atlanta, Denver, Houston.