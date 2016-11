La Fortaleza Ozama está ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, los trabajos de su construcción, iniciativa del gobernador Nicolás de Ovando, se extendieron desde 1502 hasta 1508. Es la edificación más antigua de América y de la isla. Fue edificada para proteger a la ciudad de los diversos ataques de los piratas y conquistadores ingleses, franceses y portugueses. En estos momentos está siendo intervenida para su remozamiento, gracias a los esfuerzos conjuntos del BID, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museo. Ese proceso, correspondiente a la primera etapa, inició hace aproximada seis meses y cuando concluya, se iniciará la segunda, correspondiente a la museografía, el acondicionamiento de la sala de exposiciones y las oficinas.



La torre del homenaje, que es la parte principal de la edificación, está siendo remozada, así como la entrada y los baños. En el primer edificio se encuentra la oficina, un baño para el personal de trabajo y dos baños para los visitantes.



Entre los planes contemplados en la segunda etapa, se pretende abrir una tienda y una pequeña librería. Las personas que visitan La Fortaleza Ozama, si son turistas, los atiende un guía que no es parte del personal de la entidad, pero que pertenece a la Asociación de Guías, y la cual está asignada a la fortaleza. Pero el recorrido se realiza principalmente en la Torre del Homenaje. La directora explica que a la hora que la torre posea una museografía dentro, será algo espectacular y atraerá a más visitantes.

Su nombre se debe a su cercanía al río Ozama



Otro de los atractivos del lugar, lo constituye El Polvorín, que se encuentra próximo a la torre.



Este ya fue intervenido para reparar los techos, pero está incluido en los planes de remozamiento.



El proyecto de abrir una museografía en el interior de la torre, es para contar la historia de lo que es la Torre del Homenaje, desde su edificación, hasta que el presidente Caamaño entrega el poder en la Revolución de Abril, considerado el acto final más trascendente realizado en el lugar.



La directora explica que esta historia será contada con imágenes y documentos de distintas épocas, con datos de los protagonistas de estos acontecimientos.



La directora



La dirección general de la Fortaleza Ozama está a cargo de Milagros Caamaño Deñó. Ella está integrada al Ministerio de Cultura desde el año 2000. Fue gobernadora de la Plaza de la Cultura, luego pasó al Museo Atarazanas Reales, luego estuvo en el Museo Alcázar de Colón y desde hace cinco años dirige la fortaleza.



“Para mí, estos cinco años han sido muy buenos. Cuento con un grupo de colaboradores excelentes. Somos 16 en total. Son buenos compañeros, siempre están dispuestos a aportar el plus. Siempre he dicho que si uno quiere lograr algo de una persona, no tiene que hablarle, ni que tratarle mal”.



Milagros es una mujer dinámica que realiza su trabajo con entusiasmo. Feliz y confiada de que con los remozamientos se incrementarán las visitas al monumento.



Recuerda que cuando llegó al Ministerio de Cultura, no estaba muy vinculada con el trabajo cultural, pero en la Plaza de la Cultura, comenzó a realizar un programa de retretas en la calle El Conde. “Buscábamos el coro de la UASD, conjunto de perico ripiao. Hacíamos dos horas en El Conde, y la calle El Conde se llenaba. Eso lo hacíamos cada seis meses y a la gente le gustaba mucho. Eso me fue integrando. Ahí duré cuatro años y realicé diferentes cursos, entre ellos de museografía. Sin saber que iba a terminar en un museo”.



Considera su experiencia en la Atarazana, como la más fuerte que ha tenido, debido a que cuando le encargaron ese museo, se lo entregaron cerrado, y tuvo que desmontar toda la colección y llevarlo a Patrimonio Sub acuático. “Renovamos completamente la colección y en los próximos días será reabierto”. Es de ahí cuando pasa al Alcázar, un gran reto, debido a la cantidad de empleados. “Es un museo que da trabajo manejarlo, pero se maneja, porque hay muchos empleados y va mucha gente. Es el que más turistas recibe”.



Remozamiento



En estos momentos están remozando la sala de exposición. Allí son realizadas exposiciones. Una de ellas fue la exposición de armas que concitó una gran atención, también una muestra de cerámicas españolas. Antes de iniciar la remodelación, la directora tenía en proyecto realizar la exposición de los bienes de Trujillo, de los que estaban en la Casa de Caoba, pero se quedó en planes.



En el patio de La Torre del Homenaje y El Polvorín, una estatua tallada en piedra da la bienvenida, se trata de Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista de Indias, etnólogo, antropólogo y naturalista quien fue alcaide de la Fortaleza de Santo Domingo desde 1533 hasta su muerte. Capitán y procurador de esta ciudad y autor de la Historia General y Natural de las Indias”, escrita en este recinto. Historiador etnólogo, antropólogo y naturalista. Los reyes de España, sus majestades, visitaron la fortaleza Ozama e inauguraron la iluminación monumental de la Ciudad Colonial, durante una visita de Estado a la República Dominicana.



Está abierta al público de martes a domingo. Vienen muchos turistas y muchas escuelas de diferentes pueblos traen sus estudiantes. Este mes comienza la temporada alta con la llegada de los cruceros. A veces el personal administrativo, debe trabajar los fines de semana para auxiliar a los boleteros. Los adultos pagan 70 pesos y 10 pesos los estudiantes y el último domingo de cada mes es gratis para los dominicanos. El tour no dura más de 20 minutos.

Para buen funcionamiento



La directora general explica que los terrenos de la Fortaleza Ozama son alquilados para realizar diferentes actividades. Pero existe una serie de requisitos que deben cumplir, aquellos que alquilan el lugar. “Se alquila para todo tipo de conciertos, menos de reggaetón, porque este es un lugar sagrado. Hemos tenido conciertos de jazz, la Noche larga de los Museos, que es un espectáculo hermoso, conciertos de merengue y de salsa”. Pero también sus instalaciones se han convertido en una de las preferidas para la celebración de bodas, sesiones de fotos, rally, fiestas de Navidad de diferentes instituciones, almuerzos para niños de algunos colegios. Donde se realizan hermosos juegos de luces. En el lugar está prohibido lanzar fuegos artificiales. No se permite la colocación de ninguna tarima frente a la Torre del Homenaje. No puede realizarse ninguna actividad que atente contra la moral. Estas disposiciones se entregan por escrito a la hora de firmar el contrato de alquiler.