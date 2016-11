Lomachenko expone título ante Walters

26/11/2016 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

Vasyl Lomachenko, de Ucrania, arriesgará (esta noche) en Las Vegas, Nevada, su corona superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando enfrente al jamaicano Nicholas Walters.



Lomachenko, un boxeador muy popular y dueño de un limpio boxeo, es el favorito de los expertos.



Pese a que su foja es apenas de seis victorias y una derrota, el gladiador ucraniano ha demostrado excelentes condiciones técnicas... es como si se tratara de un peleador veterano. En el boxeo olímpico terminó con un asombroso registro: 96 victorias una sola derrota. Esta singular marca, dicen analistas, significa que aunque su trabajo en el boxeo de paga ha sido breve, es un hombre que conoce muy bien el accionar boxístico.



La pelea, que será la principal del cartel internacional, tendrá como escenario el coliseo Cosmopolitan de Las Vegas.



Lomachenko proclamó que “espero una pelea muy difícil, especialmente en los primeros cuatro asaltos. Después, espero que todo vaya a mi favor”.



Mientras que Walters, quien presenta expediente profesional de 26-0, con 21 victorias por nocaut, afirmó que será el ganador e indicó que “no me preocupa su estilo, a pesar de que se trata del campeón y de que es un boxeador de clase mundial”. Sobre el poder de puños y el alcance de su rival, Lomachenko dijo no sentirse intimidado.



“En boxeo no basta con tener alguna virtud, como el alcance. También hay que saber cómo aprovechar esas condiciones y el sábado (hoy) voy a mostrarles quien es el mejor boxeador”, le dijo Lomachenko al periodista Rigo Cervantez, de la cadena ESPN Digital.



La cartelera será montada por la poderosa compañía Top Rank que preside el veterano abogado y promotor estadounidense Bob Arum.