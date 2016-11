Moscoso Puello

(Décima cibaeña)

Gran dotoi y ma ecritoi

Fue Francico Mocoso Puello

Tejto heimosos y bello

Que ecribió con gran amoi

Sobre aquei pobre seitoi

Que llamaban Navarijo

En su niñé quedó fijo

Y en su memoria sensible

Convirtiendo en posible

Pa’ ecribir to lo que dijo

No le gután a Trujillo

Suj “Caitaj a Evelina”

Lo trancán con to y chalina

Para quitailo dei trillo

Relumbró con mucho brillo

Ecribiendo a todo dai

De bueyes y cañaverai

Muchoj cuento e Macorí

Que lo impiraron allí

Pa’ masinunca oividai.