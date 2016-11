Rijo: “Desde hace diez años vengo sirviéndole al Señor”

A diez años de haberse retirado de las pesas, Wanda Rijo disfruta un estilo de vida, que ella misma invita a muchos a experimentarlo. Servirle al Señor ha sido lo más gratificante para ella. Ese cambio espiritual, del que dice la llena a plenitud, la ha convertido en una guía para seguir expandiendo la palabra de Dios, en especial en La Romana, provincia donde reside actualmente.



“Feliz por este cambio de vida que he tenido desde que me retiré de las pesas. Es algo que te da tranquilidad, te hace ver otra persona, pero sobre todo te lleva a estar más unido a tu familia, valor que con el pasar de los años hemos venido perdiendo. Todo eso lo estoy disfrutando enormemente”, relató la inmortal del Deporte Dominicano.



A pesar de estar todo ese tiempo predicando la palabra, es en 2013 que su vida vuelve a tomar otra dimensión dentro del evangelio.



“Soy pastora desde hace tres años”, dijo Rijo con mucha satisfacción. “Desde hace 10 años vengo sirviéndole al Señor. Mi vida es otra desde que lo acepté. Disfruto de esa espiritualidad, tanto interna como externa junto con toda mi familia. Es algo hermoso, lo que invito a muchos a también vivirlo”, agregó.



Desde ese entonces se congrega en la iglesia Monte de Dios, en La Romana, junto a su esposo Argeli Rodríguez, a quien conoció un año después de haber aceptado al Señor como su salvador y guía. “Estamos en una congregación cuyo objetivo es levantar jóvenes, levantar familias para el Señor. Es emocionante ver cómo muchos de esos jóvenes o familias completas se acercan a nosotros para manifestarnos sobre los cambios que han experimentado sus vidas gracias a los consejos que les ofrecemos”, indicó la nativa de San Pedro de Macorís y quien en la actualidad es coronel del Ejército Nacional.



Además de predicar la palabra de Dios, Rijo ha logrado grandes triunfos en su vida como atleta de alto rendimiento, además de graduarse de una licenciatura en contabilidad, paso que, a su juicio, le ha dado un enorme cambio a su vida.



“No sabía que esto era tan bueno. Si lo hubiese sabido antes de estar en las pesas me hubiese metido (risas). Este cambio hubiera sido mejor antes y no ahora. Es un gozo grande el que siento junto a toda mi familia. El ambiente que te rodea es otro. Hay tranquilidad”, manifestó Wanda.



Sostiene que en sus primeros 25 años de vida, se sentía vacía y “como muerta”, donde no conocía ni a Dios ni la Biblia. “Para ese entonces necesitaba un cambio de vida, y vino. Gracias a Jesús que todo comenzó a marchar muy bien. Siempre he dicho que sin Jesús no hay vida. La vida empieza con Jesús y lo he comprobado”, apuntó Rijo, quien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe “Maracaibo 98” conquistó tres medallas de oro.



¿De regreso al deporte?



Rijo explica que también está trabajando para incursionar nuevamente en el deporte de las pesas, disciplina que le reportó grandes logros en su carrera que inició en 1993.



“Espero regresar desde la posición de impulsadora, de motivadora, para así de una forma u otra introducir lo que es el deporte a la fe”, puntualizó la ex-atleta. “Estoy concentrada en mi familia, en mi esposo, mis hijas, mis grandes razones para seguir echando hacia adelante y haciendo la obra por la cual nuestros Señor Dios nos ha llamado”, agregó.