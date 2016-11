Castro, figura arraigada en el entretenimiento

Héroe de muchos y villano de otros. El líder revolucionario y expresidente cubano Fidel Castro Ruz, fallecido este 25 de noviembre a los 90 años, tuvo gran trascendencia en el escenario político desde 1959.



Sin embargo, esta no fue la única área donde su figura cobró relevancia, ya que su puro y su eterno uniforme verde olivo también se arraigaron fuertemente en la cultura popular. Ya fuera en la música, en el cine, la televisión y hasta en videojuegos, la imagen de Castro Ruz ha quedado de manifiesto, ya sea de manera implícita o explícita.



En la música se recogen varias canciones. Wikipedia, cita en la biografía dedicada a Fidel, a la banda española SKA-P, la cual compuso numerosas canciones de ideologías de izquierda.



La que fue dedicada a Fidel Castro “Nuevo viento” y otra que se llama “El libertador” que presume ser inspirada en Hugo Rafaél Chávez, pero que se aplica a todos los gobernantes de ideología socialista.



También, el artista argentino Ricky Espinosa de la banda de punk rock FLEMA, compuso un tema llamado “Salve Cuba” dedicado al Gobierno de Fidel Castro. Popularmente se le asociaba con el tema de la canción “Ojalá” del cantautor Silvio Rodríguez, pero este negó que tal fuera el caso.



Es el tema central de la canción “Y en eso llegó Fidel” de Carlos Puebla. Se lo asoció además con la canción “Ese hombre está loco” de la cantante cubana Tanya del grupo de rock Monte de Espuma.



Es mencionado en la canción “Cuba que linda es Cuba”, del compositor cubano Eduardo Saborit. Es asociado popularmente con el tema de la canción “El buenagente” de la orquesta de música popular bailable cubana Los Van Van. El tema “Creo” del músico Baby Lores está dedicado a Fidel.



Mientras que el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lo ha mencionado en sus canciones “Si el Norte fuera el Sur”, “Ella y él” y más recientemente en “Puente”. Y el grupo español Derribos Arias le nombra en su canción de 1983 “Misiles hacia Cuba”.



Filmes

En el cine y la televisión, la figura de Fidel fue un caldo atractivo. La serie documental Cuba: Caminos de revolución (2004), una producción del ICAIC y la compañía española Impulso, cuenta en clave documental el proceso revolucionario cubano y que dedica el capítulo titulado Momentos con Fidel a la vida pública del presidente cubano.



Por otro lado está Moi Fidel Castro (2004), una serie de entrevistas realizadas por Ignacio Ramonet y dirigidas por Axel Ramonet para la televisión y posteriormente publicadas en DVD. Estas entrevistas, entre otras, forman parte del libro de Ramonet, Cien horas con Fidel.



Looking for Fidel (2004), es la continuación de Comandante, ambas dirigidas por Oliver Stone en la que el director estadounidense vuelve a Cuba para preguntar a Castro, en un tono más duro, por las polémicas detenciones y los tres fusilamientos de abril de 2003.



Fidel: La historia no contada o Fidel (2001) es un documental estadounidense de Estela Bravo en el que se recopilan algunas imágenes de la vida de Castro, así como del proceso revolucionario, con comentarios de intelectuales y celebridades de Estados Unidos. El documentalista cubano Santiago Álvarez realizó varios documentales en los que Castro tenía un papel fundamental, como Segunda Declaración de La Habana (1965), Mi hermano Fidel (1977), El octubre de todos (1977) o Y la noche se hizo arcoíris (1978). En la pantalla chica, varias series han sido dedicadas al fallecido líder cubano.



En un capítulo de 1996 de la comedia televisiva estadounidense “Married with children” se recrea a Castro en su oficina.



Además de Oliver Stone, quien fue a filmarlo en un documental, muchos fueron los famosos que conocieron en persona a Fidel Castro. Entre los más cercanos estuvo el fallecido escritor colombiano y Premio Nobel, Gabriel García Márquez.



El profesado amor por Cuba de Hemingway, lo llevó a encontrarse con su presidente en varias ocasiones. Del mundo del deporte Maradona y Muhammad Alí lo conocieron en persona.l agencias y elCaribe





Desde el séptimo arte al videojuego

Para la pantalla grande se realizaron “Che”, de 2008, dirigida por Steven Soderbergh donde se cuenta parte de la Revolución Cubana desde el momento en que el argentino Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y otros combatientes desembarcan en la isla e intentan derrocar al entonces dictador Fulgencio Batista. La segunda cinta del cineasta Woody Allen, lanzada en 1971, Bananas, es una sátira política que alude a la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro.



En el mundo del video juego, muchos recuerdan “Call of Duty BlackOps”, una producción bélica que generó molestia en el Gobierno cubano cuando fue estrenada, debido a que la primera misión que tienen que realizar los jugadores es matar a Fidel. y “Gesta final” es un juego para computadoras que salió al mercado en 2013, desarrollado en Cuba. La historia permite revivir algunos pasajes de la Revolución Cubana desde 1956 hasta 1959. Los protagonistas de este juego son Ernesto Che Guevara y Fidel Castro.





Los Simpson

La figura de Fidel Castro aparece en el episodio “Misión deducible”, de la novena temporada de esta popular serie de TV.

South Park

En un episodio de la cuarta temporada de esta serie, se mostró la percepción de los estadounidenses sobre Cuba y Fidel.