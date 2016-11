Cuba prepara tributo en la Plaza de la Revolución

Hace menos de tres días, la Plaza de la Revolución se preparaba para conmemorar el aniversario de una de las acciones más osadas que encabezó Fidel Castro. Ahora, será el escenario que recibirá a miles de cubanos para homenajear a su líder fallecido.



Los isleños fueron convocados para que el lunes y martes lleguen hasta la plaza a mostrar sus condolencias por la muerte de Castro, quien hace 60 años lideró el desembarco del Granma, que dio paso a la revolución cubana.



Desde pescadores artesanales del Malecón habanero hasta taxistas y pequeños comerciantes, la gente se alistaba para acudir a despedirse en medio de un clima de congoja. “Hay un auténtico sentimiento de duelo, que no es formal, que no es aparatoso, que no es externo, sino completamente íntimo”, dijo a la televisora estatal el exlíder parlamentario Ricardo Alarcón, quien comparó el fallecimiento de Castro con la muerte de próceres independentistas como Carlos Manuel Céspedes y José Martí.



Famosa por el bullicio, la música y el gentío en la costa en los fines de semana, La Habana permanecía ayer en silencio, y aunque el tránsito parecía normal se percibía el recogimiento.



“Es un dolor muy grande. Aquí lo siente todo el mundo”, dijo a AP Orlando Álvarez, un joyero de 55 años que se disponía a pescar en el malecón. “Todo el pueblo va a estar allí”.



Trabajadores colocaban vallas, cables y baños ambulantes en la plaza, al tiempo en que desmontaban estructuras utilizadas para los festejos del desembarco de rebeldes en la isla hace 60 años.



Ayer no sonaba música en la plaza para los visitantes, quienes aprovechaban para registrar en sus cámaras los monumentos en una coyuntura histórica. “Nunca antes había visto esta plaza tan callada”, dijo el español Miguel González, de 40 años, mientras tomaba fotografías de los monumentos a Martí y al héroe de la revolución Ernesto “Che” Guevara.



Los medios estatales informaron que todos los cubanos están llamados a la plaza para rendirle homenaje a Castro firmando “un juramento solemne de cumplimiento con el concepto de la revolución”.

La ceremonia final será el 4 de diciembre





Después de que culmine el homenaje en la plaza el martes, los restos emprenderán al día siguiente un viaje desde La Habana a Santiago de Cuba, recorriendo precisamente en sentido inverso la ruta que Castro hizo en la revolución en 1959.

Su entierro será el 4 de diciembre en una ceremonia en el cementerio de Santiago, en el este del país, un lugar fundamental en la juventud de Castro y la revolución.