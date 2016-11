Equipos anuncian entradas de jugadores; accionarán Martínez, Bonifacio y Mondesí

En el béisbol invernal dominicano entran al ruedo, para esta semana, distintos jugadores de gran valía con la finalidad de fortalecer sus equipos.

Nombres como Michael Martínez, quien agotó varios turnos en la Serie Mundial con Cleveland, estará uniformado con las Estrellas Orientales, así como el prospecto de los Nacionales, Wilmer Difó con los Gigantes del Cibao.

Otros con gran proyección en las Grandes Ligas, como Erik González, de los Leones, y Pedro Severino, de las Águilas Cibaeñas, también entran en el roster semanal que finaliza el cuatro de diciembre.

Otros que regresan son Adalberto Mondesí con los Tigres y Jairo Labourt con los Gigantes, quienes estaban fuera de acción por lesiones.

En esta lista, una de las figuras más sonora, Emilio Bonifacio se une para ayudar a la causa del conjunto azul.

A continuación la lista de los jugadores que entran a roster a partir del 28 de noviembre al 04 de diciembre.

Toros (7): Matt Zielinski (LD), Francisco Cruceta (LD) , Fabio Castillo (LD), Austin Wynns (C), Wendell Rijo (IF), Malquin Canelo (IF) y Jordan Smith (OF).

Águilas Cibaeñas (6): Esmerling De la Rosa (LD), Pedro Severino (C), Luis González (IF), Andy Marte (IF), José Constanza (OF) y Joey Terdoslavich (IF).

Tigres del Licey (5): Adalberto Mondesi (IF), Donovan Solano (IF), Mitch Atkins (LD, John Lannan (LZ) y Emilio Bonifacio (IF/OF).

Gigantes del Cibao (5): Wilmer Difó (IF), Logan Darnell (LZ), Ian Thomas (LZ), Johnny Núñez (LD) y Jairo Labourt (LZ).

Leones del Escogido (4): Erik González (IF), Arquímedes Caminero (LD), Yunior Montero (LD) y David Holmberg (LZ).

Estrellas Orientales (2): Phillip Valdez (LD) y Michael Martínez (IF).