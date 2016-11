Lanzador dominicano Edinson Vólquez pacta por 2 años con los Marlins

MIAMI— Los Marlins de Miami iniciaron la tarea de renovar su rotación tras la muerte del as José Fernández, con la adquisición del agente libre Edinson Vólquez.

El derecho dominicano pactó un acuerdo con Miami por 22 millones de dólares y dos temporadas, informó una persona al tanto de la negociación.

La persona confirmó el acuerdo a The Associated Press el lunes, pero pidió no ser identificada debido a que el pacto no se cerrará hasta que complete el reconocimiento médico.

Seleccionado al Juego de Estrellas de 2008, campaña en la que se acreditó 17 victorias con Cincinnati, Vólquez fue pieza clave en la rotación de Kansas City al conquistar la Serie Mundial de 2015, campaña en la que tuvo foja de 13-9 con 3.55 de efectividad. Su desempeño con los Reales no estuvo al mismo nivel este año con los Reales al redondear una foja de 10-11 con 5.37 de efectividad.

Fernández murió en un accidente náutico una semana antes del final de la temporada regular en septiembre. El cubano tuvo foja de 16-8 con 2.86 de efectividad este año.

La rotación de Miami debe incluir también a Tom Koehler, Adam Conley y Wei-Yin Chen.

Vólquez tiene marca de 89-79 en 12 temporadas en las mayores. Tiene 33 años de edad, pero ha lanzado al menos 170 innings en cada año desde 2012, con una recta que alcanzó las 93 millas por hora esta campaña.

Se declaró agente libre este mes cuando declinó una opción mutual con los Reales.