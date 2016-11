Abinader pide se modifique el presupuesto 2017

29/11/2016 12:00 AM - El Caribe

Luis Abinader abogó por un reajuste del presupuesto nacional para aumentar los ingresos de los ayuntamientos de acuerdo al mandato de la ley. El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reconoció que la mayoría legislativa del Partido de la Liberación Dominicana (PRD) aprobará en las próximas horas el proyecto de presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo, dijo que el Gobierno debe evaluar alguna fórmula para asignar una mayor cantidad de recursos a los ayuntamientos, tomando en cuenta el mapa de la pobreza.



Igualmente, planteó la necesidad de trazar planes de desarrollo provincial y regional donde se definan las principales prioridades de cada demarcación. En el caso de la Región Enriquillo se comprometió a auspiciar un plan de desarrollo a través del Centro de Estudios de Políticas Públicas, que preside, en coordinación con las entidades públicas y el liderazgo social de la zona.



Abinader hizo el señalamiento durante su participación en la Primera Feria del Libro de Neiba, donde ofreció una conferencia titulada “Pobreza, capital humano y recursos naturales en la provincia Bahoruco”.



En su visita a esa localidad también recibió un reconocimiento de la Alcaldía de Neiba, donde fue declarado hijo distinguido de esa comunidad. La motivación del reconocimiento y la entrega del pergamino estuvieron a cargo del alcalde Eliferbo Herasme y otras autoridades de ese municipio.



Consideró que en el país no habrá un desarrollo equilibrado y sostenible mientras no se aplique una descentralización del gasto público partiendo de planes y estrategias de desarrollo con participación de las comunidades.



Cuestionó que el Gobierno del presidente Danilo Medina le pase por encima al mandato legal que ordena la entrega del 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos al extremo de que la asignación propuesta para el 2017 es inferior al tres por ciento. Sostuvo que el Gobierno no solo viola la ley 176-07, sino también la Estrategia Nacional.