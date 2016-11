Conducta alimentaria clave después de una cirugía bariática

Si el paciente no consume la dieta nutricional indicada por su médico, después de someterse a una cirugía gástrica, puede recaer en la obesidad. Actualmente, ante la obesidad, la cirugía bariática es vista como una oportunidad para bajar y controlar el peso cuando las dietas y los ejercicios no son suficientes en los pacientes con esta condición.



Sin embargo, a quien opte por este tipo de procedimiento, primero se le enseña cuáles alimentos debe consumir, los que tienen menor y mayor caloría, los que son más beneficiosos para el organismo y cómo se deben masticar, comenta el cirujano bariático Tomás Aquino Méndez, del Centro Policlínico Nacional.



“Un paciente que se hace este tipo de procedimiento debe estar aislado de los carbohidratos de fácil absorción. Por eso es que se hace el entrenamiento previo a la cirugía, para que el paciente lo implemente en el postquirúrgico”, dice Aquino Méndez.



Además, antes del proceso, si es necesario, el paciente es referido a terapia con psicólogos o psiquiatras, porque según el cirujano muchos de estos pacientes sufren de depresión y aislamiento social.



Cuando se realiza la cirugía, el paciente primero ingiere líquido, papilla, y luego entra a la dieta indicada. No obstante, tiene la responsabilidad de evitar consumir en grandes proporciones los azúcares, grasas, harina, gaseosa, ya que va en contra de lo que es la cirugía.



Para Aquino Méndez, si éste se apega durante su tratamiento previo y post quirúrgico a estos lineamientos, su organismo responderá y logrará bajar de peso. Generalmente, el paciente puede perder entre un 60 y un 70 por ciento del exceso de grasa de su cuerpo.



“Es posible que una persona que tenga, por ejemplo, diabetes o hipertensión, y se someta a la cirugía con un índice de masa corporal en 40, pueda llegar a 28 con resolución de las morbilidades, lo que se convierte en una cirugía de éxito; por esta razón, en ocasiones, se excluyen los medicamentos de por vida en el paciente”.



Existen casos en que el paciente recae en la obesidad, por no ajustarse a la conducta alimentaria que requiere la bariática. Sin embargo, existe una oportunidad, que es la “reoperación”, resalta el experto. También puede ocurrir que el paciente tenga un reflujo gástrico que se incremente con la realización de la cirugía bariática; en este caso, se debe recurrir a una cirugía de conversión.