Enrique Iglesias despedirá el año “bailando” en Altos de Chavón

29/11/2016 12:00 AM - El Caribe

Brugal y Casa de Campo despedirán el año con un concierto del astro del pop Enrique Iglesias y con uno de los dúos más pegados en la actualidad, Gente de Zona, el próximo viernes 30 de diciembre, a partir de las ocho de la noche, en el anfiteatro Altos de Chavón.

Heidi Pineda, Gerente de Marcas de la compañía licorera, aseguró que las presentaciones de Enrique Iglesias y Gente de Zona en el país son un regalo de fin de año a todos los dominicanos por haber convertido la alegría en su signo de identidad.



Enrique Iglesias, quien en 2016 resultó ganador del Billboard Music Award y del Billboard Latin Award, como solista latino pop del año, y de los Premios Lo Nuestro por su canción “El Perdón”, junto a Nicky Jam, regresa a República Dominicana para presentar su propuesta musical compuesta por grandes éxitos: Duele el Corazón”, ft Wisin; “Loco”, junto a Romeo, “No me digas que no”, “Escape”, “Dímelo”, “Cuando me enamoro”, en la que colabora el dominicano Juan Luis Guerra, entre otros.



“Es un gran orgullo poder compartir con los dominicanos el éxito de Enrique Iglesias y Gente de Zona, quienes se unieron el pasado año para grabar ‘Bailando’, canción que duró 41 semanas como número uno en el listado de ‘Hot Latin Songs’ de Billboard”, añadió Pineda. Aseguró que República Dominicana podrá disfrutar de una experiencia musical única que se ha presentando en las principales ciudades de Europa y Norteamérica.



“Hemos preparado una experiencia en la que queremos que todos sean protagonistas. Nuestros consumidores tendrán la oportunidad de asistir a un Meet and Greet con los artistas. Hacemos este gran esfuerzo por gratitud con nuestra gente, por su enorme fidelidad y su emblemática alegría”, dijo Heidi Pineda.



Para cerrar con broche de oro este 2016, Brugal invita a todos los consumidores a mantener el contacto accediendo a sus redes sociales y participar en los concursos.