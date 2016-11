José Luis Perales trae “Calma” al Nuryn Sanlley

El cantautor español José Luis Perales regresa a Santo Domingo después de 4 años de ausencia para presentar su nueva producción “Calma”, el viernes 10 de febrero de 2017 en el anfiteatro Nuryn Sanlley. Perales ha enamorado al público de distintas edades con éxitos como “Y cómo es él” “Me llamas” “Un velero llamado Libertad” y “Quisiera decir tu nombre”, entre otras. “La gente me conoce por esas canciones...y si me aceptan así, pues, qué bien, ¿no? No tengo que fingir nada. La gente comulga mucho con las letras, las historias que les cuento, que son las de todos a fin de cuentas”, dijo José Luis Perales a la agencia de noticias EFe recientemente.



“Mi música es muy cotidiana, muy coloquial, es la historia de cada uno de nosotros casi siempre. Yo siempre digo que soy un contante de historias, no un cantante, y la gente me quiere así”, expresa quien cree que la “música, vocación y coherencia” han hecho “milagros” en su conexión con el público.



“Que canten los niños” (1986), fruto de su colaboración con Aldeas Infantiles SOS, es para él su mejor creación, y que, de hecho, visitó Nicaragua en el 2001 para ser parte de los distintos programas e iniciativas de dicha institución.



Más que un cantante, se define como un “contante de historias”, cuya música, vocación y coherencia han hecho “milagros” en su conexión con el público de su España natal y de una Latinoamérica que le abrió tanto las puertas “que olvidó cerrarlas”. El pasado 1 de octubre inició su enésima gira americana. La primera parada fue Asunción y tres días después recaló en Argentina para recorrer varias de sus ciudades más importantes, a las que siguió Montevideo. “Latinoamérica me abrió las puertas tanto tanto, que ya se olvidó de cerrármelas. Cada vez que vengo me quieren más, es increíble”, asevera el cantante.



El empresario artístico César Suárez Pizano informó que las boletas para el concierto en Santo Domingo ya están a la venta en Uepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores de Listín Diario y boletería del Anfiteatro.