La Navidad suena con el mismito sabor...

Los éxitos radiales de estos momentos nada tienen que ver con la actualidad. Y es que muchas emisoras cambian su programación y desempolvan aquellas canciones de la música popular que se han convertido en clásicos de la Navidad. La transmisión de “Cima Sabor Navideño” tiene que ver en gran medida con lo que suena en estos días. Pero, también otras emisoras prefieren ese espíritu musical que vibra en los oídos y el corazón de dominicanos ausentes, los turistas que nos visitan y todo aquel que vuelve a recibir a “Juanita” con “el mismito sabor”.



Muchas canciones, alegres o tristes, de artistas dominicanos o extranjeros, vuelven a la carga. Es el caso de El Conjunto Quisqueya, que para esta temporada el público no solo lo disfruta en los escenarios, sino también en la radio con sus clásicos, como “La banda borracha”, “La juma” (I, II y III), “El brindis” y “Bebo hoy, bebo mañana”, entre muchos otros.



La Reina del Merengue, Milly Quezada, tiene con “Volvió Juanita” un clásico de primera línea y piedra angular de su carrera. La pieza, que es un tema colombiano, de Esther Forero, se ha convertido en un himno de las fiestas de diciembre desde que la cantante la estrenara hace 29 años. El tema tiene una trayectoria genérica que sirve de celebración para cualquier época del año, pero es precisamente en Navidad que se ha instalado en el corazón del público.



Otros himnos que se desempolvan para esta época son: “Traigo mi salsa para tu lechón”, “Fiesta Navideña”, “Noche buena otra vez” y “Ley seca” (“Zaida “) de Johnny Ventura y Su Combo Show. De Félix del Rosario se reactivan “Llegó Navidad” y “El Tren de la Navidad”, entre otros; de Fernando Villalona se escucha “Féliz Cumbe”, de los Hijos del Rey no se queda “El pavo y el burro”, el merengue de Jochy Santos “La misma pela”; de Jossie Esteban y La Patrulla 15 se escuchan varios, entre ellos: “Llegó la Navidad”; de Los Hermanos Rosario “En estas navidades”, de Los Toros Band “Llegó tu marido” (en la voz de Héctor Acosta), y Eddy Herrera con “Lluvia de amor”.



El bombazo navideño también incluye a Kinito Méndez (“El pronóstico”, “Vuelo 587”, y con Johnny Ventura “El avión”), Los Rosario (“Nadie me brinda na’”), Toño Rosario (“La parranda”), Rubby Pérez (“Volveré”), Bonny Cepeda (“Qué caliente”, “Ay, doctor” y “Me tiene chivo”), Dioni Fernández (“Fiesta, Fiesta”), Los Kenton (“Palo con ella”), La Gran Manzana (“Vamo a beber”), Sandy Reyes (“Un pie aquí y el otro allá”), Sol Caliente (“La Olla Navideña”), El Zafiro (“Dominicano ausente”)Banda Dos Mil (“Un viejo sin caja de diente), aunque muchos de ellos no se refieran en nada a la Navidad.



Pero en el cancionero no todo es alegría. También hay temas tristes como refleja la pieza de Alex Bueno “Navidad sin mi madre”, o la soledad que transmite “El hijo ausente”, de Toño Rosario, o la desventura en “Jesús”, de Anthony Ríos.



En la radio local, tanto lo romántico como lo tropical en los temas navideños, cobra vigencia en las voces de artistas internacionales, como la estrella puertorriqueña Andy Montañez (“Bebiendo ron sin bañarse”), el cantautor colombiano Diómedes Díaz (“El santo cachón”), el inolvidable junte de los boricuas Héctor Lavoe y Willie Colón (“Aires de Navidad”), el grupo Zona Roja (“Estas navidades van a ser candela”), José Feliciano (“Feliz Navidad”), Marco Antonio Solís (“Navidad sin ti”), entre otros.