Oposición presiona a la JCE para que quite funcionarios

29/11/2016 12:00 AM - Yanessi Espinal

La primera visita pública que reciben los nuevos miembros de la JCE fue de los partidos de oposición para condicionar la escogencia de funcionarios en la JCE. Hace apenas una semana que los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) asumieron sus cargos y ya los partidos agrupados en el denominado Bloque de Oposición hicieron la primera visita con el propósito de exigir el cambio del secretario general del organismo, así como los directores de Informática, Elecciones, Partidos Políticos y otras áreas técnicas.



“El fin es garantizar que los nuevos titulares además de capacidad e integridad, no tengan militancia partidista ni lealtades políticas a las que responder y asegurar de esta manera la imprescindible imparcialidad en el desempeño de tan delicadas funciones”, señala un comunicado leído por el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, en representación de los partidos de oposición, luego de la reunión con el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán. El secretario de la JCE es Ramón Hilario Espiñeira; Joel Lantigua, director de Elecciones; Franklin Frías, de Informática, y Guarino Cruz, de Partidos Políticos.



Las organizaciones también exigieron a la JCE que defina a la mayor brevedad el plazo para la reestructuración de las juntas electorales. “Se debe determinar a la mayor brevedad posible un calendario para la reestructuración de las juntas electorales, del Distrito Nacional y los municipios, a fin de sanearlas del partidarismo político presente en la mayoría de ellas y queden integradas por personas imparciales, apartidistas e independientes”, establece el documento.



Recientemente, el pleno de la JCE se reunió y designó a la miembro titular, Carmen Imbert Brugal, como coordinadora de la comisión de juntas y partidos políticos. Hasta la renovación de la JCE, esa comisión estuvo presidida por Eddy Olivares, ligado al PRM.



El presidente de la JCE informó que el lunes 5 de diciembre los representantes de la oposición sostendrán un encuentro con los miembros del pleno a fin de dar una respuesta institucional a la solicitud de la oposición.



En el encuentro que inició a las 10:20 de la mañana y concluyó pasadas las 12 del mediodía, participan por el PRM, Andrés Bautista y Jesús Vásquez; Ramón Rogelio Genao, del PRSC; Elías Wessin Chávez, PQDC; Max Puig, Alianza por la Democracia; Minou Tavárez, Opción Democrática; Fidelio Despradel, Alianza País; Pelegrín Castillo, de la FNP, y Fidel Santana, del Frente Amplio.



Castaños: “No voy a opinar ahora”



El presidente de la JCE se negó a opinar sobre la solicitud de la oposición “para no estropear por alguna imprudencia o algo que sería inoportuno lo que deben ser estos trabajos, me voy a reservar lo que tenga que decir sobre el particular”. Castaños Guzmán calificó la visita de los representantes de los partidos de oposición de oportuna y necesaria y dijo que el pedido de los partidos será discutido entre todos los miembros.





“Ha sido un encuentro de respeto mutuo”

El presidente del PRM, Andrés Bautista, calificó de respetuoso el trato que recibieron los partidos de oposición. “Queremos agradecer al presidente de la JCE que haya accedido a recibirnos tan rápido a una solicitud de un encuentro que solicitamos”, dijo Bautista.



Agregó que “hemos sentido un trato de respeto mutuo entre los actores políticos y lo que es la nueva JCE”. Señaló que el objetivo de los planteamientos es contribuir al fortalecimiento de la democracia. La oposición también solicitó a la JCE que trabaje en las reformas electorales pendientes.